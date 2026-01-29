Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Sebastián Driussi rebautizó a Juanfer Quintero luego de su doblete en River vs. Gimnasia

El Millonario superó al Lobo por 2 a 0 en el Estadio Monumental con un doblete del colombiano, que fue la gran figura de la jornada.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Driussi
© Prensa RiverSebastián Driussi

River se va reencontrando con su fútbol. En sus dos primeras presentaciones oficiales de 2026, los de Marcelo Gallardo mostraron una cara totalmente distinta a la de fines de 2025. Para eso fue sumamente importante la incorporación de Aníbal Moreno, el regreso de Tomás Galván y la presencia desde el inicio de Juanfer Quintero, algo que no siempre sucedió el año pasado.

Quintero ya dejó claras muestras de lo que es capaz. En una jugada, con un solo pase, con un remate de larga distancia, con la ejecución de la pelota parada, puede cambiar un partido y así lo hizo tanto contra Barracas Central -con un centro perfecto a la cabeza de Gonzalo Montiel- y ante Gimnasia, con un doblete de gran factura.

Juanfer brilló ante Gimnasia, no solamente por los dos goles que marcó en la victoria del Millonario por 2 a 0, sino porque fue el conductor del equipo, se asoció con sus compañeros y fue un dolor de cabeza para la zona defensiva del Lobo. Una vez terminado el partido, mediante las redes sociales, se pudo saber que Sebastián Driussi lo rebautizó con un nuevo apodo: “Doc”.

El atacante, que tuvo un correcto desempeño ante el Lobo, pese a no haber podido convertir, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que republicó una imagen que subió River en la que está abrazando al colombiano. El Gordo le agregó: “Buena Doc”, acompañado de algunos emojis.

¿Qué se le viene a River?

River inició con el pie derecho su camino en el Torneo Apertura y lidera la Zona B con 6 puntos producto de dos victorias en la misma cantidad de partidos jugados. El próximo domingo, desde las 21.30 horas, los de Núñez visitarán a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que el sábado 7 de febrero será el turno de recibir en el Estadio Monumental a Tigre.

Publicidad
Los golazos de Juanfer Quintero en River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

ver también

Los golazos de Juanfer Quintero en River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVE

  • Juanfer Quintero anotó un doblete en la victoria de River por 2 a 0 ante Gimnasia.
  • El colombiano asistió a Gonzalo Montiel en el partido previo frente a Barracas Central.
  • Sebastián Driussi rebautizó al volante ofensivo con el apodo de “Doc” vía Instagram.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
Los hinchas de River apuntaron contra Driussi: "No genera nada"
River Plate

Los hinchas de River apuntaron contra Driussi: "No genera nada"

Driussi valoró la presencia de River en la Copa Sudamericana
River Plate

Driussi valoró la presencia de River en la Copa Sudamericana

Los hinchas de River apuntaron contra un titular tras la victoria en el amistoso contra Millonarios: “Momia”
River Plate

Los hinchas de River apuntaron contra un titular tras la victoria en el amistoso contra Millonarios: “Momia”

El pedido del Cuti Romero tras ser MVP en la victoria del Tottenham por Champions League
Fútbol europeo

El pedido del Cuti Romero tras ser MVP en la victoria del Tottenham por Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo