River se va reencontrando con su fútbol. En sus dos primeras presentaciones oficiales de 2026, los de Marcelo Gallardo mostraron una cara totalmente distinta a la de fines de 2025. Para eso fue sumamente importante la incorporación de Aníbal Moreno, el regreso de Tomás Galván y la presencia desde el inicio de Juanfer Quintero, algo que no siempre sucedió el año pasado.

Quintero ya dejó claras muestras de lo que es capaz. En una jugada, con un solo pase, con un remate de larga distancia, con la ejecución de la pelota parada, puede cambiar un partido y así lo hizo tanto contra Barracas Central -con un centro perfecto a la cabeza de Gonzalo Montiel- y ante Gimnasia, con un doblete de gran factura.

Juanfer brilló ante Gimnasia, no solamente por los dos goles que marcó en la victoria del Millonario por 2 a 0, sino porque fue el conductor del equipo, se asoció con sus compañeros y fue un dolor de cabeza para la zona defensiva del Lobo. Una vez terminado el partido, mediante las redes sociales, se pudo saber que Sebastián Driussi lo rebautizó con un nuevo apodo: “Doc”.

El atacante, que tuvo un correcto desempeño ante el Lobo, pese a no haber podido convertir, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que republicó una imagen que subió River en la que está abrazando al colombiano. El Gordo le agregó: “Buena Doc”, acompañado de algunos emojis.

¿Qué se le viene a River?

River inició con el pie derecho su camino en el Torneo Apertura y lidera la Zona B con 6 puntos producto de dos victorias en la misma cantidad de partidos jugados. El próximo domingo, desde las 21.30 horas, los de Núñez visitarán a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que el sábado 7 de febrero será el turno de recibir en el Estadio Monumental a Tigre.

