River Plate

Gallardo detalló cómo es la situación de Paulo Díaz en River: “Le toca arrancar de atrás”

El Muñeco también reveló que llegaron algunas ofertas por el marcador central chileno, pero que el club las consideró insuficientes.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River vivió un 2025 complicado, especialmente en el último trimestre del año. Quien tuvo rendimientos por debajo de su nivel fue Paulo Díaz, quien jugó por última vez en la caída en el Superclásico del pasado 9 de noviembre. Después de ese partido, el chileno no fue convocado por Marcelo Gallardo para los partidos ante Vélez y Racing, lo que daba a entender que se marcharía en el mercado de pases de verano, pero eso no fue así.

Paulo Díaz no sumó minutos en lo que va del año, ni en los amistosos de pretemporada ni tampoco en los duelos ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura, pero lo curioso es que en Núñez no se aceptaron las propuestas que llegaron por él.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Paulo Díaz?

En la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Gimnasia, Marcelo Gallardo fue consultado por la situación de Paulo Díaz y dijo: “Claramente hablo con él todos los días. Él tuvo la posibilidad de salir, encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”.

Además, agregó: “En base a eso, vimos su respuesta en la pretemporada, que la hizo bien y viendo el tiempo del mercado hablamos y dijimos que si se quedaba lo iba a tener en cuenta. Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás. Él con gusto aceptó y dijo vamos para delante. Es un jugador importante más”.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

El panorama de los centrales de River

Marcelo Gallardo inició 2026 con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como centrales titulares, mientras que como alternativas están Paulo Díaz, Ulises Giménez, Juan Carlos Portillo que puede ocupar ese lugar y en unas semanas volverá a estar a disposición Germán Pezzella.

DATOS CLAVE

  • Paulo Díaz no juega con River desde el Superclásico del 9 de noviembre.
  • River rechazó ofertas por el chileno al considerarlas económicamente insuficientes por su jerarquía.
  • El técnico Marcelo Gallardo confirmó que Díaz será considerado tras realizar la pretemporada.
