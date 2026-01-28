Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

Santiago Beltrán (6): Gimnasia se aproximó de manera muy intermitente, por lo que debió intervenir de forma aislada. De todos modos, una vez más, el joven arquero de River demostró estar a la altura de las circunstancias, contagiando atención y firmeza.

Gonzalo Montiel (6,5): Tal como acostumbra, fue una alternativa potable a la hora de la generación de juego y de buscar la amplitud en el campo, aunque no siempre terminó bien sus apariciones. Clausuró por completo su sector en el aspecto defensivo.

Montiel, siempre participativo. (Foto: Prensa River)

Lucas Martínez Quarta (7): Sólida presentación del primer marcador central de River, que prácticamente no tuvo complicaciones en defensa, tanto por arriba como por abajo. Paralelamente, fue salida clara desde el fondo, incluso proyectándose por sorpresa.

Lautaro Rivero (6): Al igual que su compañero de zaga, el juvenil no tuvo demasiados problemas en la última línea como consecuencia de la escasa actividad ofensiva del rival. Igualmente, no transmitió la misma firmeza y supo recurrir al juego brusco.

Matías Viña (4,5): Se proyectó permanentemente, mostrándose como opción ofensiva durante toda su estadía en el campo de juego pese a no culminar las acciones de la mejor manera. Se fue expulsado en el segundo tiempo de manera infantil.

Publicidad

Publicidad

Fausto Vera (7): Completó una actuación más auspiciosa que en su debut. Se mostró permanentemente bien posicionado, con aciertos en los desplazamientos y en las lecturas de las acciones. Bien en la contención y preciso distribuyendo la pelota.

ver también River 2-0 Gimnasia de La Plata EN VIVO y Online vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Aníbal Moreno (6): Si bien no pasó sobresaltos, el volante central no expuso el mismo peso específico que en la primera fecha. Siempre bien ubicado, pero con algunas complicaciones en el tramo inicial del partido y sin lucirse con la pelota en los pies.

Tomás Galván (7): El volante volvió a exponer argumentos interesantes para otorgarle simpleza y fluidez a la circulación de la pelota en River. Se asoció de muy buena manera con Quintero y le cometieron la infracción que derivó en el primer tanto.

Publicidad

Publicidad

Tomás Galván en acción. (Foto: Prensa River)

Juan Fernando Quintero (9): Una vez más, el hombre más importante de River, ofreciendo una influencia directa en el marcador. Abrió la cuenta con una magistral ejecución de tiro libre y amplió diferencias con una culminación realmente atinada.

Sebastián Driussi (4): Nuevamente, el delantero de River no pudo gravitar. Deambuló por el ataque sin poder pesar en ningún pasaje del partido. Para colmo, contó con un par de oportunidades nítidas para marcar y resolvió realmente mal.

Publicidad

Publicidad

Facundo Colidio (6,5): A diferencia de lo que sucedió contra Barracas Central y, pese a no brillar en demasía, se mostró bastante más lúcido. Desequilibró constantemente con su verticalidad y fue partícipe fundamental en el segundo gol de Quintero en el partido.

Facundo Colidio con la pelota. (Foto: Getty)

Ingresaron:

Giuliano Galoppo (6): Ingresó y, sin brillar, se asentó rápidamente en el andamiaje de River en la medular.

Publicidad

Publicidad

Ian Subiabre (6): Protagonizó un par de avances con espacios, pero no pudo ser desequilibrante.

Santiago Lencina (-): Entró en la recta final del partido. Pocos minutos en cancha.

Maximiliano Salas (-): Ingresó cuando el encuentro se moría y no pudo hacer demasiado.