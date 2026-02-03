Es tendencia:
Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

El Muñeco gestó a Julián Álvarez, Pratto, Nacho Scocco, Borré, Suárez y compañía. El tema es que antes acertaba y ahora falla.

Por Toti Pasman

Gallardo sigue sin hacer funcionar a la ofensiva de River.
Gallardo sigue sin hacer funcionar a la ofensiva de River.

Los 9 de River no hacen goles y Marcelo Gallardo dijo, tras el empate contra Rosario Central, que no es fácil encontrar un goleador para el estilo y para el funcionamiento del Millonario.

A ver, Napoleón, inventaste a Rafael Santos Borré de 9, creaste al Lucas Pratto eterno de Madrid, hiciste brillar a Nacho Scocco en esa posición, Matías Suárez funcionó como el 9 de River, creaste a un Julián Álvarez total y completo.

Yo no creo que sea tan así. Lo que a mí me parece es que, en sus últimas dos grandes apuestas, el Muñeco se equivocó. Gastó 25 palos en el último año en Maximiliano Salas y en Sebastián Driussi.

Sebastián Driussi no da pie con bola desde su vuelta a River. (Foto: Getty)

Por un lado, Driussi vive lesionado, por lo menos durante la última temporada. Y, por el otro, Salas pasó de ser Mario Kempes a suplente en River, por detrás del Gordo y de Facundo Colidio.

Yo creo que hay un montón de 9 para River y los repaso: Flaco López, Luciano Gondou, Rodrigo Castillo, Lucas Beltrán. Que después los puedas traer y quieran venir y los puedas pagar es otra cosa.

Publicidad

La verdad que lo que dijo Gallardo en Rosario no es así. Lo que le pasó al Muñeco es que antes acertaba con todos los 9 y hoy falló, tanto en los rendimientos como en los resultados, con Driussi y con Salas.

