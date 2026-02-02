Es tendencia:
River Plate

River recibió la peor noticia sobre la lesión de Sebastián Driussi: se confirmó el parte médico

Luego de salir en el entretiempo contra Rosario Central, el delantero se sometió a estudios médicos y deberá estar algunas semanas fuera de las canchas.

Por Bruno Carbajo

Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión muscular con River.
Sebastián Driussi volvió a recibir otro golpe físico. Luego de sufrir una molestia en el empate ante Rosario Central, que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo a modo de precaución, el delantero se sometió a estudios y los mismo no arrojaron resultados esperanzadores.

El parte médico indica que el atacante sufrió un desgarro de grado I en el isquiotibial izquierdo. Pese a que los tiempos de recuperación no están establecidos, Driussi podría estar fuera de las canchas por un lapso de 8 a 15 días.

