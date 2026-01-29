Luego de un 2025 apático desde el juego, a River le hacía falta tener jugadores de buen pie en un nivel considerable. Si bien es pronto para ser determinantes con el análisis, todo indica que este 2026 será distinto en ese aspecto y la reincorporación de Tomás Galván al Millonario será importante para que eso pueda llevarse a cabo.

Galván pasó los últimos cuatro años fuera de River. Estuvo a préstamo en Colón, Defensa y Justicia, Tigre y Vélez. En el Fortín mostró su mejor cara y por eso Marcelo Gallardo lo consideró tras el regreso de su cesión por el club de Liniers. El pibe tuvo una muy buena pretemporada y se ganó la posibilidad de ser titular.

Tuvo muy buenos minutos contra Barracas Central y también contra Gimnasia, por eso a Marcelo Gallardo le consultaron en conferencia de prensa por su situación y el Muñeco expresó su felicidad por este presente de Galván: “Me parece que es algo que puede ser de relevancia para aquellos jóvenes jugadores nuestros que por una u otra forma no tienen el lugar en el momento y que tienen que ser cedidos a préstamo para foguearse y ver cómo responden ante otras circunstancias y otras culturas de clubes”.

Respetar los procesos de los jugadores

Gallardo, profundizó en los procesos de maduración de los jugadores y habló específicamente del de Galván: “A Tomás le llevó un poco más de tiempo el proceso, antes era mucho más precoz y ahora es más lento cuando toman forma para destacarse a cierto nivel. Hay mucha urgencia, entonces a veces se queman etapas y eso confunde en muchos casos y en otros casos hay que asimilar procesos”.

“Hay varios casos que no voy a mencionar, pero sirven para los chicos nuestros que hoy tienen que buscar un espacio para poder jugar y ese espacio no te saca, te da la chance de que puedas ver si todo lo bueno que tenés para hacer lo podes hacer en otro lugar y que nosotros lo observemos para que sea beneficioso para River“, agregó Gallardo.

Tomás Galván.

“Eso lo evaluamos todo el tiempo. Vino, lo sumamos a la pretemporada, respondió bien, creció futbolísticamente y me encantan esas cosas. No me importan los nombres cuando veo esas actitudes y en base a eso tomo decisiones”, completó Marcelo Gallardo.

¿Qué dijo Galván tras su gran partido ante Gimnasia?

Tomás Galván dialogó con TNT Sports luego de la victoria de River ante Gimnasia por 2 a 0 y dijo: “Esto es una nueva oportunidad para mi, estoy muy contento de volver al Monumental. Recibí un llamado de Marcelo Gallardo de que tenía la posibilidad de ir a la pretemporada. Creo que la aproveché, me fue muy bien y hoy estoy acá. El técnico nos pide que nos juntemos con Juanfer Quintero y que rompamos líneas”.

