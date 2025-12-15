River hoy: por qué Bruno Cabral no tiene contrato y qué pasará con Tomás Galván

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 15 de diciembre de 2025, con la mira puesta en la conformación del plantel del año que viene. El motivo por el que el Millonario no pudo hacerle contrato a Bruno Cabral, la joya que se lució en la Messi Cup, cómo es la situación de Tomás Galván, la compleja situación de David Martínez y quién podría ser el primer refuerzo.

¿Por qué Bruno Cabral no tiene contrato con River?

Una de las principales figuras de River en la Messi Cup fue Bruno Cabral, quien fue el goleador del campeonato con siete tantos, y fue elegido como el MVP del torneo, ya que tuvo más tantos convertidos que encuentros disputados a lo largo del certamen.

Debido a la proyección que tiene el delantero oriundo de Lomas de Zamora, ya que convirtió 55 goles a lo largo de año y fue campeón con su división, desde la dirigencia del elenco de Núñez ya tienen planeado que firme su primer contrato como profesional, pero hay un motivo que se lo impide.

Es que, Cabral tiene 15 años debido a que es categoría 2010, y recién cumplirá los 16 años el 15 de agosto del año que viene. Una vez que llegue a esa edad, podrá legalmente firmar su primer contrato como profesional con River, que deberá tener una duración máxima de dos años.

¿Qué pasará con Tomás Galván?

En apenas dos semanas se terminará el préstamo de Tomás Galván con Vélez. Desde el Fortín apuntan a renovar un préstamo ya que no quieren desembolsar el dinero de la cláusula de salida -es de 1,5 millones de dólares-, pero en River pretenden o venderlo o cederlo a préstamo al extranjero. Lo que es claro es que no tendrá lugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

Tomás Galván. (Foto: @Velez).

¿Quién será el primer refuerzo de River?

El Millonario tiene cuatro negociaciones abiertas. Por estas horas, la dirigencia del Millonario está en tratativas para incorporar a Fausto Vera, Santiago Ascacibar, Julio Soler y Gianluca Prestianni. Todo indica que el primero que llegará será Vera, que no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro. La operación será un préstamo con opción de compra que rondaría los 4 millones de dólares.

El calvario de David Martínez

A mediados de 2025, David Martínez arribó a Olimpia. Fue un préstamo por un año, pero luego de acumular solamente 945 minutos -distribuidos en 11 partidos- y no encontrar su mejor versión, el marcador central dejó al elenco paraguayo antes de tiempo.

Cabe destacar que David Martínez tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, por lo que debería regresar a Núñez a comienzos de 2026, pero Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta, por lo que deberá buscar club. Según informó el periodista Maximiliano Grillo, el central ya analiza opciones. Lo que es un hecho es que no volverá a vestir la casaca del Millonario.

