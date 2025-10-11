Mientras Marcelo Gallardo se las arregla para armar un equipo con el plantel diezmado por la fecha FIFA, lesionados y suspendidos, uno de los jugadores que River tiene a préstamo está cerca de ser vendido. Tomás Galván, actualmente en Vélez, podría ser transferido de manera definitiva.

El mediocampista ofensivo llegó al Fortín a principios de año y su rendimiento fue de menor a mayor. Desde el arribo de Guillermo Barros Schelotto, el futbolista de 25 años se hizo un lugar en el once titular y es por eso que el equipo de Liniers busca quedarse con su pase.

La cesión del nacido en el Talar se termina en diciembre y el objetivo de Vélez es asegurar su continuidad. La opción de compra por Galván es de U$D 1.600.000, una cifra que al Millonario le vendría como anillo al dedo. En caso de querer desembolsar menos dinero, los clubes deberán sentarse a negociar.

El volante nunca estuvo en los planes de Marcelo Gallardo y tampoco fue considerado por Martín Demichelis. Desde 2022 hasta la actualidad, el jugador fue prestado a varios clubes: Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y ahora Vélez.

Los números de Tomás Galván

Hasta el momento, Galván acumula 23 partidos jugados con la camiseta de Vélez Sarsfield, con un saldo de 4 goles y 1 asistencia. Las anotaciones más importantes del futbolista fueron ante Talleres en la Supercopa Internacional y ante Fortaleza en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes de la seguidilla de cesiones, el jugador disputó 8 compromisos de carácter oficial con la camiseta del Millonario, donde no pudo anotar ni asistir. Fueron apenas 146 minutos en cancha con la banda roja y la mayoría fueron en la Liga Profesional 2021 conquistada por los de Marcelo Gallardo.

Publicidad

Publicidad

ver también Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento por el Torneo Clausura