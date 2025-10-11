Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Plata fresca para River: Vélez pagaría 1.6 millones para quedarse con Tomás Galván

El Millonario podría recibir una interesante cifra de dinero gracias al buen desempeño de uno de sus jugadores a préstamo.

Por Joaquín Alis

Atento River: Vélez quiere comprar a Tomás Galván
© VelezAtento River: Vélez quiere comprar a Tomás Galván

Mientras Marcelo Gallardo se las arregla para armar un equipo con el plantel diezmado por la fecha FIFA, lesionados y suspendidos, uno de los jugadores que River tiene a préstamo está cerca de ser vendido. Tomás Galván, actualmente en Vélez, podría ser transferido de manera definitiva.

El mediocampista ofensivo llegó al Fortín a principios de año y su rendimiento fue de menor a mayor. Desde el arribo de Guillermo Barros Schelotto, el futbolista de 25 años se hizo un lugar en el once titular y es por eso que el equipo de Liniers busca quedarse con su pase.

La cesión del nacido en el Talar se termina en diciembre y el objetivo de Vélez es asegurar su continuidad. La opción de compra por Galván es de U$D 1.600.000, una cifra que al Millonario le vendría como anillo al dedo. En caso de querer desembolsar menos dinero, los clubes deberán sentarse a negociar.

El volante nunca estuvo en los planes de Marcelo Gallardo y tampoco fue considerado por Martín Demichelis. Desde 2022 hasta la actualidad, el jugador fue prestado a varios clubes: Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y ahora Vélez.

Los números de Tomás Galván

Hasta el momento, Galván acumula 23 partidos jugados con la camiseta de Vélez Sarsfield, con un saldo de 4 goles y 1 asistencia. Las anotaciones más importantes del futbolista fueron ante Talleres en la Supercopa Internacional y ante Fortaleza en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes de la seguidilla de cesiones, el jugador disputó 8 compromisos de carácter oficial con la camiseta del Millonario, donde no pudo anotar ni asistir. Fueron apenas 146 minutos en cancha con la banda roja y la mayoría fueron en la Liga Profesional 2021 conquistada por los de Marcelo Gallardo.

Publicidad
Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento por el Torneo Clausura

ver también

Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento por el Torneo Clausura

Con dedicatoria a River, el posteo de la Champions League que incluyó a Julián Álvarez y Enzo Fernández

ver también

Con dedicatoria a River, el posteo de la Champions League que incluyó a Julián Álvarez y Enzo Fernández

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El fuerte reclamo de Guillermo tras la eliminación de Vélez ante Racing por la Copa Libertadores: “10 metros más allá”
Copa Libertadores

El fuerte reclamo de Guillermo tras la eliminación de Vélez ante Racing por la Copa Libertadores: “10 metros más allá”

Quién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

Dónde ver la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza: qué canal lo transmite y a qué hora empieza
Fútbol Argentino

Dónde ver la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo