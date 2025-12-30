Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 30 de diciembre, con el foco puesto en el mercado de pases. Qué pasará con Tomás Galván luego de confirmarse se regreso de Vélez, de qué manera se irá a la carga por Matías Viña, Julio Soler sigue en la mira para reforzar el lateral izquierdo, nuevo avance por Romaña y cuáles podrían ser las próximas bajas.

Tomás Galván vuelve a River

Según pudo saber Bolavip, Galván se sumará a la pretemporada, a diferencia de otros futbolistas que ya saben que deben buscar un nuevo destino. El volante, que debutó de la mano del Muñeco en 2021, entrenará con el grupo a partir del 2 de enero.

De todas formas, no se descarta que Galván vuelva a salir en este mercado de pases. Eso sucederá si llega una oferta que le sirva tanto al club como al jugador, que sabe que en otro destino podría tener más continuidad que en el Millonario.

Tomás Galván en su primer ciclo en River. (Foto: Getty).

River preguntó por Matías Viña

En las últimas semanas, River negoció sin éxito con Bournemouth por Julio Soler y, en ese contexto, este lunes apareció un tapado. Se trata de Matías Viña, futbolista de Flamengo por el que el Millonario ya envió su primer ofrecimiento.

El de la Selección Uruguaya, que quiere sumar méritos para ganarse un lugar en el Mundial 2026, viene de ganar la Copa Libertadores al formar parte del plantel del Mengao, aunque no sumó minutos en la competencia. Ayrton Lucas y Alex Sandro dominaron en aquel puesto.

Publicidad

Publicidad

Por la situación actual de Viña, River quiere aprovechar para sacarlo barato de Río de Janeiro. Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario envió una oferta de préstamo con opción de compra para sumar al jugador de 28 años que también puede desempeñarse como volante.

¿Y Julio Soler?

Desde el inicio del mercado de pases que en River interesa Julio Soler, el lateral con pasado en Lanús que se desempeña en Bournemouth de Inglaterra. El Millonario ofertó en su momento para tenerlo a préstamo con una opción de compra y los ingleses no aceptaron. Luego se metió Ajax en el medio, pero eso no prosperó, por lo cual, en Núñez piensan volver a la carga con una oferta más interesante.

Nueva oferta por Romaña

Según pudo saber Bolavip, desde el elenco de Núñez volvieron a la carga por Jhohan Romaña, por lo que realizaron una nueva oferta formal que mejora a la primera, que fue rechazada por los dirigentes del elenco de Boedo ya que la consideraron baja.

Publicidad

Publicidad

Jhohan Romaña ante Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

A falta de los detalles oficiales sobre este ofrecimiento, desde River decidieron elevar el monto de la primera propuesta. En aquella oportunidad, fue de 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del defensor central que llegó a San Lorenzo a principios de 2024.

¿Cuáles podrían ser las próximas bajas?

Con las llegadas de Martínez Quarta, Germán Pezzella y el retorno de Lautaro Rivero, Paulo Díaz perdió terreno en este último año. Si bien es cierto que jugó varios partidos, el chileno dejó de ser una de las primeras opciones para Gallardo. Su rendimiento no fue el ideal en este 2025 y por eso podría marcharse. En los últimos días lo sondeó Inter Miami, pero el chileno desistió ya que no tiene intenciones de reducir su salario. Otro que también podría marcharse es Sebastián Boselli, que es seguido de cerca por Peñarol.

Publicidad