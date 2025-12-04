Es tendencia:
Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron qué jugador que vuelve de su préstamo quieren que se quede

Son 12 los futbolistas que deben regresar de sus cesiones al Millonario en 2026, aunque difícilmente alguno de ellos sea considerado.

Por Lautaro Toschi

Se vienen días movidos para River. Mientras el plantel está de vacaciones hasta el 20 de diciembre, la dirigencia y Marcelo Gallardo trabajan en la conformación del plantel pensando en 2026. Ya se confirmaron algunas bajas de peso con las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Ángel Borja. Se esperan algunas más y también se trabaja en los refuerzos.

Los puestos a reforzar son: lateral izquierdo, volante central, volante creativo y delantero de área. Suenan jugadores de la talla de Julio Soler, Santiago Ascacibar, Claudio Echeverri y Luciano Gondou, entre otros. Por otro lado, serán doce los jugadores que tienen que volver de sus préstamos, aunque la realidad es que probablemente ninguno de ellos sea considerado por Marcelo Gallardo.

Así y todo, Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp en la que invitó a los hinchas de River a elegir qué futbolista de los que debe volver quisieran que se quede en el club de cara al 2026. Las opciones de la encuesta fueron: Ezequiel Centurión, Daniel Zabala, Tomás Galván, Franco Alfonso, Tomás Nasif o ninguno.

La tendencia fue clara y la gran mayoría votó a Ezequiel Centurión. Bastante más atrás, en segunda posición quedó Tomás Nasif, mientras que Tomás Galván quedo en tercer lugar. Cabe destacar que no se pusieron las doce opciones, porque hay algunos jugadores que no tienen posibilidad alguna de quedarse en Núñez.

¿Quiénes son los doce jugadores que deben volver a River?

Los doce futbolistas que deben volver a River a comienzos de 2026 son: Ezequiel Centurión, Daniel Zabala, Gonzalo Trindade, Elián Giménez, Tobías Leiva, Tiago Serrago, Tomás Castro Ponce, Tomás Galván, Franco Alfonso, Alexis González, Tomás Nasif y Oswaldo Valencia. Cabe destacar que Gallardo no tendría en cuenta a ninguno de ellos y se les buscará una salida.

DATOS CLAVE

  • El plantel de River está de vacaciones hasta el 20 de diciembre y se prepara para el año 2026.
  • Marcelo Gallardo y la dirigencia buscan reforzar las posiciones de lateral izquierdo y volante central.
  • El futbolista más votado por los hinchas para quedarse en River fue Ezequiel Centurión en una encuesta.
Lautaro Toschi

