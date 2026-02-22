Horas decisivas: Marcelo Gallardo analiza si continúa siendo el DT de River o si da un paso al costado

La crisis futbolística de River Plate se profundizó este domingo con la derrota ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. Por la Feha 6 del Torneo Apertura, el Millonario hilvanó su tercera caída al hilo y la mala racha no parece tener un cierre.

De los últimos 20 compromisos oficiales, entre todas las competencias, el club de Núñez predió 13 de ellos, una impactante estadística que no se veía en la institución desde los últimos meses de 1910 y el comienzo de 1911.

Ante este panorama, Marcelo Gallardo tomó la decisión de no asistir a la conferencia de prensa en el Amalfitani. El DT de River prefirió marcharse del estadio en silencio junto a su cuerpo técnico y sus jugadores, evitando dar explicaciones por esta nueva derrota.

Pero lo de la conferencia de prensa podría no ser su única decisión por estas horas. Es que, según pudo saber BOLAVIP, su continuidad en este segundo ciclo como entrenador no está para nada asegurada.

El Muñeco apela a la introspección para analizar qué hacer ante este panorama de malos resultados. Gallardo se va a tomar estas horas para reflexionar sobre su continuidad en River y este lunes podría ser un día importante.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

En 84 compromisos desde su vuelta, Gallardo ganó 35 partidos entre todas las competencias, pero también empató en 32 oportunidades y perdió en 17 de los compromisos. En este segundo ciclo no sumó ningún título.

