Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

River 0-0 Gimnasia de La Plata EN VIVO y Online vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Más Monumental, el Millonario recibe al Lobo por la segunda fecha del Grupo B.

5' PT Probó Nacho Fernández

El capitán del Lobo recuperó en campo rival y probó de larga distancia, lejos del palo izquierdo de Beltrán.

Publicidad

0' PT ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en el Más Monumental.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, River y Gimnasia saltan al campo de juego.

Los equipos regresan al vestuario

Tras realizar la entrada en calor, los jugadores de River y Gimnasia vuelven al vestuario para ultimar detalles.

Nacho Fernández será homenajeado

En su vuelta al Más Monumental tras irse del club a fines del año pasado, el volante del Lobo será homenajeado por sus dos etapas en River.

Publicidad

Los jugadores realizan la entrada en calor

En el campo de juego del Más Monumental, tanto los futbolistas de River como los de Gimnasia realizan la entrada en calor.

La formación de Gimnasia

El Lobo sale a la cancha con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres y Marcelo Torres.

La formación confirmada de River

Gallardo repite el XI que venció a Barracas y River sale con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Bresba

Así llega Gimnasia

Por su parte, el Lobo también inició su camino en el certamen con el pie derecho. En su primera presentación le ganó 2 a 1 a Racing en La Plata.

Publicidad

Así llega River a este partido

El Millonario llega con tres puntos ya que en su primera presentación en el certamen le ganó 1 a 0 a Barracas Central en condición de visitante.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
River y Gimnasia se enfrentan en el Monumental.
© GettyRiver y Gimnasia se enfrentan en el Monumental.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Gimnasia en búsqueda de su segundo triunfo en el certamen. El partido comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
La joya de River que se despidió a los 17 años y jugará en el Inter de Milán
Fútbol femenino

La joya de River que se despidió a los 17 años y jugará en el Inter de Milán

Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas
Fútbol Argentino

Closs apuntó contra el arbitraje por el penal no cobrado a River ante Barracas

Costantino explicó por qué no vendió a Romaña y Cuello a River y Boca
Fútbol Argentino

Costantino explicó por qué no vendió a Romaña y Cuello a River y Boca

Estudiantes y Boca cierran la jornada del miércoles en La Plata
Fútbol Argentino

Estudiantes y Boca cierran la jornada del miércoles en La Plata

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo