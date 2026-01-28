River 0-0 Gimnasia de La Plata EN VIVO y Online vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El Millonario llega con tres puntos ya que en su primera presentación en el certamen le ganó 1 a 0 a Barracas Central en condición de visitante.

Por su parte, el Lobo también inició su camino en el certamen con el pie derecho. En su primera presentación le ganó 2 a 1 a Racing en La Plata.

En el campo de juego del Más Monumental, tanto los futbolistas de River como los de Gimnasia realizan la entrada en calor.

En su vuelta al Más Monumental tras irse del club a fines del año pasado, el volante del Lobo será homenajeado por sus dos etapas en River.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Gimnasia en búsqueda de su segundo triunfo en el certamen. El partido comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.