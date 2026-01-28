En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Gimnasia en búsqueda de su segundo triunfo en el certamen. El partido comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.
River 0-0 Gimnasia de La Plata EN VIVO y Online vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto
En el Más Monumental, el Millonario recibe al Lobo por la segunda fecha del Grupo B.
5' PT Probó Nacho Fernández
El capitán del Lobo recuperó en campo rival y probó de larga distancia, lejos del palo izquierdo de Beltrán.
0' PT ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en el Más Monumental.
Salen los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, River y Gimnasia saltan al campo de juego.
Los equipos regresan al vestuario
Tras realizar la entrada en calor, los jugadores de River y Gimnasia vuelven al vestuario para ultimar detalles.
Nacho Fernández será homenajeado
En su vuelta al Más Monumental tras irse del club a fines del año pasado, el volante del Lobo será homenajeado por sus dos etapas en River.
Los jugadores realizan la entrada en calor
En el campo de juego del Más Monumental, tanto los futbolistas de River como los de Gimnasia realizan la entrada en calor.
La formación de Gimnasia
El Lobo sale a la cancha con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres y Marcelo Torres.
La formación confirmada de River
Gallardo repite el XI que venció a Barracas y River sale con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
El equipo arbitral de este partido
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Bresba
Así llega Gimnasia
Por su parte, el Lobo también inició su camino en el certamen con el pie derecho. En su primera presentación le ganó 2 a 1 a Racing en La Plata.
Así llega River a este partido
El Millonario llega con tres puntos ya que en su primera presentación en el certamen le ganó 1 a 0 a Barracas Central en condición de visitante.
Palabra autorizada