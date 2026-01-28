Los golazos de Juanfer Quintero en River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

River merecía muchísimo, pero no lograba destrabar el resultado. Pero apareció la zurda mágica de Juan Fernando Quintero, quien con un excelso tiro libre, rompió la paridad en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los comandados por Marcelo Gallardo tenían un futbolista de más tras la expulsión de Manuel Panaro, pero no lograban sacar ventaja en el marcador. Y luego de que el colombiano malograra un tiro libre, a los pocos minutos frotó la lámpara y anotó un verdadero golazo con el que dejó sin chance alguna al arquero Nelson Insfrán.

Durante el inicio del complemento, y luego de una gran jugada individual de Facundo Colidio, quien dio el pase al medio con muchísima calidad, el nacido en Medellín logró ampliar la ventaja para que los hinchas de River deliren en el Monumental.

Con este doblete, Quintero llegó a su vigésima segunda conversión con la camiseta del Millonario —la segunda en este campeonato— en un total de 120 partidos disputados. Cabe destacar que el ex Racing y Porto venía de asistir a Gonzalo Montiel para el gol que le dio el triunfo frente a Barracas Central.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

