La decisión que Gallardo tomó con Kendry Páez y que posterga su debut con la camiseta de River

La llegada de Kendry Páez generó una enorme ilusión dentro del mundo River, sobre todo por la calidad que posee el ecuatoriano de 18 años, quien viene de jugar en Racing de Estrasburgo y que pertenece a Chelsea.

Mientras sigue conociendo a sus nuevos compañeros, el nacido en Guayaquil mantuvo una charla con Marcelo Gallardo, quien lo quiere llevar de a poco. Si bien iba a tener rodaje contra Tigre, deberá esperar para tener su ansiado estreno.

Finalizado el entrenamiento de este miércoles 4 de febrero, Páez se quedó para realizar un segundo turno de trabajo, y fue el único futbolista del plantel que se quedó en River Camp. “Hará una puesta a punto de 10 días antes de debutar”, explicó el periodista Gustavo Yarroch, a través de sus redes sociales.

De esta manera, el nuevo objetivo es que el surgido de las inferiores de Independiente del Valle pueda decir presente en el partido correspondiente a la Copa Argentina, que se disputará el próximo martes 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.

Kendry Páez, a la espera de su debut. (Prensa River)

Por otra parte, el periodista Ariel Cristófalo, de Olé, reveló detalles de lo que pretenden desde el cuerpo técnico: “El Muñeco no quiere apurarlo y prefiere que se adapte de a poco a la exigencia de entrenamientos y al club, y el chico está de acuerdo”. Por eso mismo, el 19 deberá ser paciente con su estreno.

El panorama al que se enfrenta Kendry Páez

Pese a la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo, el contexto que atraviesa River en la zona ofensiva le juega a favor para que su debut se haga lo antes posible: con Sebastián Driussi desgarrado, y los niveles de Facundo Colidio y Maximiliano Salas no son los mejores, Kendry Páez podría emerger como una respuesta sólida para generar desequilibrio con Juan Fernando Quintero, la única carta consolidada. Pero deberá aguardar un tiempo más.

