Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La decisión que Gallardo tomó con Kendry Páez y que posterga su debut con la camiseta de River

El ecuatoriano iba a ser parte de la convocatoria para recibir al Matador. Pero luego de analizarlo, Marcelo Gallardo tomó otra medida.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Kendry Páez, futbolista de River.
© Prensa RiverKendry Páez, futbolista de River.

La llegada de Kendry Páez generó una enorme ilusión dentro del mundo River, sobre todo por la calidad que posee el ecuatoriano de 18 años, quien viene de jugar en Racing de Estrasburgo y que pertenece a Chelsea.

Mientras sigue conociendo a sus nuevos compañeros, el nacido en Guayaquil mantuvo una charla con Marcelo Gallardo, quien lo quiere llevar de a poco. Si bien iba a tener rodaje contra Tigre, deberá esperar para tener su ansiado estreno.

Finalizado el entrenamiento de este miércoles 4 de febrero, Páez se quedó para realizar un segundo turno de trabajo, y fue el único futbolista del plantel que se quedó en River Camp. “Hará una puesta a punto de 10 días antes de debutar”, explicó el periodista Gustavo Yarroch, a través de sus redes sociales.

De esta manera, el nuevo objetivo es que el surgido de las inferiores de Independiente del Valle pueda decir presente en el partido correspondiente a la Copa Argentina, que se disputará el próximo martes 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.

Kendry Páez, a la espera de su debut. (Prensa River)

Kendry Páez, a la espera de su debut. (Prensa River)

Por otra parte, el periodista Ariel Cristófalo, de Olé, reveló detalles de lo que pretenden desde el cuerpo técnico: “El Muñeco no quiere apurarlo y prefiere que se adapte de a poco a la exigencia de entrenamientos y al club, y el chico está de acuerdo”. Por eso mismo, el 19 deberá ser paciente con su estreno.

Publicidad

El panorama al que se enfrenta Kendry Páez

Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron a Beltrán por sobre Armani

ver también

Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron a Beltrán por sobre Armani

Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”

ver también

Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”

Pese a la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo, el contexto que atraviesa River en la zona ofensiva le juega a favor para que su debut se haga lo antes posible: con Sebastián Driussi desgarrado, y los niveles de Facundo Colidio y Maximiliano Salas no son los mejores, Kendry Páez podría emerger como una respuesta sólida para generar desequilibrio con Juan Fernando Quintero, la única carta consolidada. Pero deberá aguardar un tiempo más.

DATOS CLAVES

  • Kendry Páez realizará una puesta a punto de 10 días antes de su debut oficial.
  • El volante de 18 años pertenece a Chelsea y proviene del Racing de Estrasburgo francés.
  • El estreno de Páez se proyecta para el 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
¿Racing le suma o le complica el Mundial 2026 a Valentín Carboni?
Selección Argentina

¿Racing le suma o le complica el Mundial 2026 a Valentín Carboni?

Gonzalo Trindade rescindió con River y reforzará a Chicago en la Primera Nacional
River Plate

Gonzalo Trindade rescindió con River y reforzará a Chicago en la Primera Nacional

Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”
River Plate

Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”

Cristiano Ronaldo le decreta la guerra a la Saudí Pro League y define su futuro
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo le decreta la guerra a la Saudí Pro League y define su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo