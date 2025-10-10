La mala noticia que recibió Marcelo Gallardo sobre Enzo Pérez y el jugador que recupera River tras 4 meses

River continúa con los entrenamientos pensando en Sarmiento. Si bien tuvo luz verde de AFA para que Maximiliano Salas pueda jugar, Marcelo Gallardo se encuentra con la dificultad de armar un equipo en el medio de un mar de bajas, con muchos jugadores lesionados y otros en la fecha FIFA.

La mala noticia para el Muñeco es que todavía no puede contar con Enzo Pérez. Al mendocino ya le removieron los puntos del profundo corte en la rodilla que sufrió ante Palmeiras, pero tiene pocas chances de llegar al compromiso del fin de semana. El jugador todavía no entrenó a la par de sus compañeros.

La baja del capitán es durísima para Gallardo, que esperaba contarlo como alternativa ante el equipo de Junín. Ahora, el entrenador tendrá que definir quién será el volante central del equipo, teniendo en cuenta que Juan Portillo está suspendido por su expulsión ante Rosario Central.

Maxi Meza, el que puede volver

La buena para el Millo es la chance concreta de que Maxi Meza regrese a la lista de concentrados. El mediocampista con pasado en Independiente se operó después del Mundial de Clubes y acumula tres meses y medio alejado de las canchas. Con el alta en su poder, podría volver a sumar minutos.

El mediocampista mundialista en Rusia 2018 había sido titular en los tres partidos del equipo en Estados Unidos. Sin embargo, las complicaciones físicas lo limitaron desde su arribo a Núñez. En caso de sumarse, Gallardo recuperará a uno de sus favoritos de la mitad de la cancha.

¿Cómo formaría River vs. Sarmiento?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para enfrentar a Sarmiento de Junín el próximo domingo es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

