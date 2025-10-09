Es tendencia:
Con dedicatoria a River, el posteo de la Champions League que incluyó a Julián Álvarez y Enzo Fernández

Las redes oficiales del torneo de la UEFA reflejaron uno de los momentos más memorables en la historia reciente del Millonario.

Por Agustín Vetere

El trofeo de la Champions League.
La edición 2025-26 de la Champions League está en marcha y ya se disputaron las dos primeras fechas de la Fase Liga. Tras el receso, el 21 de octubre se reanudará el calendario del evento con los primeros compromisos de la tercera jornada de esta instancia.

Por ello, mientras que acerca la fecha para que vuelva a rodar la pelota, las redes sociales oficiales del certamen de la UEFA hicieron una publicación para calentar motores que repercutió fuerte del otro lado del Océano Atlántico.

Es que el posteo incluyó a Julián Álvarez y Enzo Fernández en su etapa en River Plate durante la conquista de la Liga Profesional 2021. La publicación ya superó el millón de visualizaciones, con más de 52 mil ‘me gusta’ y otros 3 mil reposteos.

En la imagen se los ve a ambos con el trofeo del certamen local. La Araña sostiene una máscara de Spiderman para hacerle honor a su apodo y Enzo lleva una galera que representa su estilo de juego. En aquel entonces, a cuatro fechas del final, el Millonario selló el título con goleada ante Racing en el Estadio Más Monumental.

El inicio de Julián Álvarez y Enzo Fernández en la Champions League

Ambos disputan la presente edición del torneo por la Orejona, con el delantero en Atlético de Madrid y el volante en Chelsea. Aunque los dos clubes son candidatos a jugar instancias avanzadas, tuvieron un comienzo irregular con una derrota y una victoria por lado.

En el caso del Colchonero, fue caída ajustada ante Liverpool por el debut en Anfield Road y redención en la segunda fecha por una contundente goleada ante Eintracht Frankfurt en la capital española.

Los Blues, que vienen de conquistar el Mundial de Clubes y la Conference League, arrancaron este torneo con derrota ante Bayern Múnich en Alemania y se repusieron con triunfo por la mínima ante Benfica en Stamford Bridge.

ver también

ver también

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

