Se solucionó el conflicto y una joya de la Reserva de River firmará su primer contrato con una cláusula millonaria

En la previa del encuentro contra Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió una buena noticia con respecto al arreglo de la situación contractual de Cristian Jaime, una de las figuras de la Reserva.

Es que, finalmente el mediocampista ofensivo de 19 años llegó a un acuerdo para firmar su primer contrato como profesional con el Millonario, y de esta manera podrá ser tenido en cuenta por el ‘Muñeco’, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tendrá para enfrentar al Kiwi.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Jaime firmará un contrato a largo plazo con River, con finalización el 31 de diciembre de 2029. Además, el vínculo tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares como medida para blindarlo ante posibles intereses desde el exterior.

Cabe destacar que el volante categoría 2006 está en el radar de Marcelo Gallardo, ya que el entrenador lo quiso convocar para el duelo contra Atlético Tucumán, que terminó en derrota 2 a 0, pero ante la complicación contractual decidieron bajarlo de la nómina y que se mantenga en Reserva.

Pensando en 2026, Jaime puede convertirse en una variante importante para la ofensiva del plantel de Gallardo, teniendo en cuenta sus características futbolísticas, y también que Miguel Borja si iría libre, mientras que si llega una oferta que seduzca, Facundo Colidio armaría las valijas, por lo que la zona de ataque quedaría diezmada.

Jaime describió su juego

En una entrevista que realizó tiempo atrás luego de un partido de la Reserva del Millonario, Jaime destacó sus principales características a la hora de jugar. “Soy un jugador habilidoso, rápido y fuerte en el uno contra uno. Además, estoy llegando seguido al gol. También soy metedor a la hora de presionar y recuperar la pelota”.

Además, eligió a dos futbolistas, uno con pasado en River, como sus referentes en su posición: “Esequiel Barco y Ángel Di María son dos jugadores a los que admiro y observo, tanto por mis características como por la posición en la que estoy jugando”.

