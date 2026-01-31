El formador de Kendry Páez explicó por qué River es mejor que Europa: “No es un paso hacia atrás”

Tras firmar su contrato para convertirse en refuerzo de River, Kendry Páez se prepara para su primer desafío en el fútbol argentino. Diego Martínez, formador y ex DT del ecuatoriano, se mostró optimista con la cesión y aseguró que su regreso al fútbol sudamericano está lejos de ser “un paso hacia atrás”.

“El hecho de ir a River es más exigente que jugar en Francia. Eso es lo que él necesita, la exigencia de un equipo grande e importante en el mundo. Jugar en River requiere de muchísimo carácter y muchísimas cosas en mi opinión mucho más exigentes que varios equipos europeos“, explicó en el stream de La Página Millonaria.

Reafirmando su postura a favor de su llegada a Núñez, continuó: “Lo que él está necesitando es un contexto exigente que le va a hacer crecer. No es un paso hacia atrás, es una plataforma muy interesante para su crecimiento”.

Además, Martínez se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo: “Como ecuatoriano, que un jugador esté en River Plate es un orgullo. No han sido mucho los ecuatorianos que han podido estar ahí, River es un equipo grande a nivel mundial. Será muy importante Marcelo Gallardo, no lo conozco pero lo admiro en su capacidad para liderar y desarrollar el talento“.

“Me hace mucho sentido que Kendry escoja River por el desafío que es para él y por la figura del entrenador de River. Kendry necesita el cariño, le gusta estar cerca del entrenador“, concluyó.

¿Qué dijo Gallardo sobre Kendry Páez?

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata, Marcelo Gallardo habló de Kendry Páez: “Lo veníamos observando, es un joven talento que surgió muy rápidamente y emigró rápidamente a un club importante como Chelsea. No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes“.

Además, agregó: “Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede al jugador sin cargo alguno, porque cree que es un jugador que todavía está en desarrollo y cree que la mejor opción es la de darnos la posibilidad de que lo podamos seguir desarrollando”.

“El jugador está contento de venir, ilusionado. Sabe que viene a un club muy exigente. Es un acuerdo de 18 meses, lo cual es bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino, al mundo River, a sus compañeros y lo que queremos desde el juego. Esperamos darle las herramientas para que siga creciendo como futbolista y que sea un aporte para nosotros“, completó el Muñeco.

