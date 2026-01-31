River mostró detalles de la instalación del techo en el Monumental: “Así se transforma”

Días después del anuncio de Stéfano Di Carlo sobre la ampliación y el techado del Monumental, River compartió un render a través de sus redes sociales con detalles precisos de la ingeniería de las obras, mostrando cómo será el resultado final del estadio.

El foco está puesto en la construcción de la quinta bandeja permitetral, a la que se sumará el moderno techo 360° que cubrirá las gradas, dejando al descubierto únicamente el campo de juego. Además, las imágenes cuentan con un contador que demuestra cómo el recinto pasará de 85.018 a 101.000 espectadores de capacidad.

“De 4 a 5 bandejas. De 85.018 a 101.000 riverplatenses. Así se transforma el Mâs Monumental“, escribió la cuenta oficial de la institución con el video, que no hace más que mostrar el plan para que la cancha se posicione como el escenario deportivo más importante del continente.

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Según pudo saber Bolavip, está previsto que la obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas de la quinta bandeja serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club. La misma estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces.

La quinta bandeja será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideran imprescindible que el césped del campo de juego siga recibiendo luz natural, por lo que el techo solo cubrirá las tribunas, es decir, que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Bolavip pudo saber que la estructura que sostendrá al techo será 100% independiente de la existente. Serán unas 52 columnas que serán la base del techado. La intención es que siga entrando luz natural para preservar al campo de juego, pero que todos los hinchas tengan resguardo tanto del sol como de la lluvia, por eso llegará hasta los límites del campo de juego.

