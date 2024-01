La terminante opinión de Enzo Fernández sobre el caso Echeverri en River: "Me sorprendió"

Claudio Echeverri sabe que terminará el año en Inglaterra, una vez se concrete su salida de River rumbo al Manchester City. Esto no es más que el desenlace de una larga e inesperada novela que se dio en Núñez alrededor de su joya: tanto el jugador como el representante no aceptaron la renovación de contrato que propuso el club y la mejor opción fue cerrar una venta millonaria.

Una vez el Diablito emigre a la Premier League se encontrará con otro muy querido exjugador de River, Enzo Fernández . El mediocampista y figura del Chelsea no se mantuvo al margen de los hechos y, a la distancia, opinó de la repentina venta de Echeverri antes de encontrárselo en Inglaterra.

“Obviamente me sorprendió lo de Echeverri” , fue lo primero que soltó el jugador antes de desarrollar. “He hablado con el Diablito cuando fue a entrenar con la Selección. Es un jugador bárbaro, es joven y todavía tiene mucho recorrido. Le deseo lo mejor y ojalá que siga siendo así de humilde como se muestra”, destacó Enzo.

Enzo Fernández también habló sobre Enzo Pérez

La salida de Echeverri no fue el único tema que tocó Enzo Fernández en lo que se refiere al presente del Millonario y sus bajas. Enzo Pérez sorprendió a propios y ajenos con su marcha a Estudiantes de La Plata para jugar la Copa Libertadores y el volante del Chelsea no se guardó nada.

“Fue un choque fuerte que se haya ido de River por lo que representa. Me dejó triste porque es un símbolo. Siempre me aconsejó, me ayudó y fue un padre para mí. Le mandé un mensaje y le deseo lo mejor”, dijo Enzo Fernández en ESPN.

Por supuesto, el hincha de River se identifica con la opinión del mediocampista de los Blues sobre las dos salidas que más impactaron en Núñez durante este mercado, como las de Enzo Pérez y Claudio Echeverri.

Los números de la venta de Echeverri a Manchester City

Claudio Echeverri ya dejó de ser jugador de River. Manchester City le compró el 100% del pase y aceptó dejarlo cedido en Núñez hasta que termine el año, con el compromiso de que se sumará a la mini-pretemporada invernal que dirigirá Pep Guardiola a principios de 2025.

El Diablito fue transferido a la Premier League por una cifra ligeramente menor a la que indicaba la cláusula de rescisión que tenía su contrato en River, redondeando una suma cercana a los 24 millones de euros. Eso sí, incluye objetivos.

En Núñez se garantizaron un ingreso de 14 millones de euros por la transferencia de Echeverri a Manchester City y, para alcanzar los 24 millones pactados, el jugador deberá cumplir metas en cuanto a partidos disputados en este 2024.

Según informó TyC Sports, a River le ingresarán 500.000 euros por cada pack de ocho partidos que dispute en el Millonario (queda excluida su participación en el Preolímpico Sub-23 con la Selección Argentina). Además, para que cada encuentro se “contabilice” como válido, el Diablito deberá estar al menos 45 minutos en cancha. ¿Será una presión para Demichelis este año?