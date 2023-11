River empató en Chile ante Colo Colo por 2 a 2 con un equipo lleno de suplentes y dicho encuentro tuvo sus repercusiones este jueves 16 de noviembre. En paralelo, debido a complejas condiciones climáticas, el duelo ante Independiente Rivadavia que se dará el próximo viernes a las 21:00 está en duda. Enterate de todas las novedades del Millonario en las últimas 24 horas acá.

Demichelis y el motivo por el que le dio 3 días libres al plantel

En estas últimas semanas, Martín Demichelis sorprendió a propios y extraños otorgándole hasta 3 días libres al plantel. El entrenador de River priorizó el descanso de sus futbolistas, aún cuando no se dieron algunos resultados. Para muchos fue un exceso, pero para el DT es algo más que necesario.

Micho fue consultado por esto en la conferencia de prensa post empate ante Colo Colo. Sin dar muchas vueltas, el estratega argumentó su decisión y confirmó que volverá a hacerlo si tiene la oportunidad.

“Tenemos que jugar el Trofeo de Campeones el 22 de diciembre. Mucho más que 10 días de vacaciones no se les pueden dar a los jugadores, porque tenemos el inicio del torneo 2024 en el último fin de semana de enero. Necesitamos hacer una pretemporada, lo que nos obliga a estar empezando los primeros días de enero”, arrancó diciendo Micho.

La frase de Matías Suárez tras el empate con Colo Colo

Este miércoles, en el amistoso que El Millonario disputó ante Colo Colo, el delantero tuvo la oportunidad de ser titular después de mucho tiempo y sumó minutos importantes para mostrarse antes que se deba tomar una decisión para su futuro. Claro que un partido de esta envergadura difícilmente pueda funcionar como material de evaluación en pos de esa definición, razón por la cual Suárez expresó un deseo para cerrar el año tras el encuentro.

“Estoy muy agradecido a este club porque siempre me apoya. Ojalá sea lo mejor. Me sentí bien, la verdad. Hace bastante no jugaba de titular. Hoy Martín me dio la posibilidad de empezar a agarrar confianza y minutos. Hace bastante venía con ganas de jugar. Espero a partir de ahora pueda tener más minutos”, planteó.

Del cumplimiento o no de ese deseo de poder jugar con más continuidad antes que expire su contrato muy posiblemente dependerá la decisión que vaya a tomar el futbolista en la charla que su propio representante dijo que se deben con la dirigencia de River. De momento, todo parece indicar que su futuro estará ligado a otro equipo y se sabe del deseo de Belgrano de Córdoba por repatriarlo.

De todos modos, Suárez no quiso ser contundente al ser consultado sobre su panorama futbolístico para 2024. “Todavía no lo pensé. Estoy tratando de disfrutar de esto. Todavía me queda un mes (de contrato). Después pensaremos qué es lo mejor para mí y para River”, se limitó a decir el futbolista que atraviesa su cuarta temporada con el club.

¿Se puede suspender el amistoso con Independiente Rivadavia?

Después del empate 2-2 ante Colo-Colo en Chile, River tiene programado un viaje a Mendoza para disputar un nuevo amistoso contra Independiente Rivadavia para cerrar su mini-gira en el parón por fecha FIFA. Sin embargo, no hay garantías para que dicho encuentro se juegue con normalidad. ¿El motivo? El viento zonda, un fenómeno climático que amenaza con llegar con fuerza a la provincia.

Defensa Civil alertó a la organización del amistoso sobre la inminente inclemencia que sufrirá la zona en la que se disputará el encuentro, donde se pronosticaron vientos que superarán los 120 kilómetros por hora. Es así que se viven horas clave para definir si el partido se llevará a cabo o se suspenderá por mal tiempo.

Según indicó el reconocido meteorólogo Federico Norte, por este fenómeno se verán afectados “sectores de precordillera como Cacheuta, Potrerillos, El Salto, Las Vegas, que puede registrar viento Zonda con ráfagas que superen los 120 kilómetros por hora, lo que se conoce como la categoría FNZ4”.

Las razones de Gallardo para aceptar la propuesta de Al Ittihad

En Al Ittihad esperan para este fin de semana el desembarco de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico para dar inicio formal al vínculo que, según se supo, tendrá una extensión hasta junio de 2025 y la posibilidad de extenderlo durante dos temporadas más. Esa relación contractual, además, le reportará al extécnico de River un salario anual de 22 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los tres entrenadores mejor pagos del mundo.

Es el aspecto económico, entonces, lo que surge como primera explicación a la decisión del Muñeco de irse a dirigir al fútbol de Arabia Saudita después de rechazar varias propuestas en Europa, como las de Ajax, Leeds y Olympique de Marsella por mencionar algunas. Pero no es la única y el encargado de reflexionar sobre sus otras razones fue el periodista Diego Borinsky, tal vez el que más lo conoce, autor de los libros Gallardo Monumental, Gallardo recargado y Gallardo eterno.

“Según lo que yo creo, más allá de lo económico, pasó un año sin trabajar, y eso puede que también le pese un poco, porque tiene un cuerpo técnico. Tiene el Mundial de Clubes por delante, que es una vidriera importante. A Arabia están llegando futbolistas y entrenadores muy importantes. Y los equipos están vinculados con la Premier, porque los dueños también lo son de clubes como el Chelsea, el Newcastle… Es estar codo a codo con ellos”, se encargó de resaltar en diálogo con Infobae.