Leandro González Pirez recordó el polémico off de Martín Demichelis en River: “Fue muy difícil”

Tras la eliminación de River ante Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2023 se dio un quiebre importante en el plantel del Millonario, debido a que los jugadores tuvieron un encontronazo con el entrenador Martín Demichelis.

El motivo del mismo fue porque el DT de aquel entonces tuvo un off con periodistas que cubrían el día a día del club, y los futbolistas no se enteraron de esta situación por Demichelis, por lo que decidieron confrontarlo para pedirle explicaciones por lo sucedido.

Leandro González Pirez, uno de los habituales titulares en ese momento, habló en una entrevista con ‘Clank’, en donde recordó cómo fue aquella situación y dio a entender que Demichelis se manejó de mala manera luego de que los jugadores se acercaron para hablar con él.

“Fue muy difícil, primero porque nosotros no sabíamos. Buscamos hablar con él, él nos dio su explicación, pero bueno”, inició el ahora defensor central de Estudiantes de La Plata, respecto a cómo se tomó el plantel la noticia de que su entrenador se reunió con periodistas.

Siguiendo por la misma línea, reveló la postura que tomó Demichelis para intentar solucionar este problema, en la previa del inicio de la Copa de la Liga: “Como que él buscó por ahí que el tiempo apague la llama, ¿me entendés?, en vez de ir él con agua, tirársela y apagarla”.

Luego de toda esta situación, el vestuario de River no volvió a ser el mismo y en el cierre de esa temporada, importantes jugadores del plantel como Enzo Pérez, Matías Suárez o Nicolás De La Cruz decidieron marcharse de la institución en búsqueda de un cambio de aires.

