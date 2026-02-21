Con un cambio y dos dudas, la posible formación de River ante Vélez por el Torneo Apertura

River visitará a Vélez este domingo desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Luego de vencer con lo justo a Ciudad Bolívar por Copa Argentina, el Millonario intentará enderezar su rumbo futbolístico ante el Fortín y así ponerle fin a su racha negativa. Bajo ese contexto, Marcelo Gallardo movió fichas y ultima detalles de la formación que dispondrá en Liniers.

La principal novedad pasa por el arco. Y es que luego de ausentarse en todos los partidos del año, Franco Armani volvería a la titularidad, reemplazando al joven Santiago Beltrán. El histórico guardameta ya cuenta con el alta médica de su desgarro en el aductor y lleva entrenando a la par del grupo aproximadamente dos semanas, por lo que Gallardo apostaría por su presencia.

Avanzando en el campo, la defensa mantiene una única duda: si Lucas Martínez Quarta será acompañado por Paulo Díaz o Lautaro Rivero en la zaga central. El defensor chileno podría estar un paso delante en la pelea, teniendo en cuenta que fue titular en el duelo por Copa Argentina. Luego, Gonzalo Montiel estará presente como lateral derecho y Matías Viña hará lo propio por la otra banda, debido a que Marcos Acuña quedó desafectado de la convocatoria como consecuencia del cuadro febril que tampoco le permitió jugar ante Bolívar.

El mediocampo sería la única línea que no presenta incógnitas. Fausto Vera y Aníbal Moreno continuarán afianzándose como volantes centrales. Junto a ellos también estará Tomás Galván, mientras que Juan Fernando Quintero seguirá haciendo las veces de enganche, posición en la que supo ser de los puntos más altos de River en el año.

Ante Vélez, Franco Armani volvería a la titularidad en River.

Por último, el ataque tendría como única fija la titularidad de Agustín Ruberto. Aún no está definido quién será su acompañante, el cual saldrá de Facundo Colidio y Maximiliano Salas. En el banco quedarán esperando Joaquín Freitas, el pibe al que le cometieron el penal del triunfo ante Bolívar, y Sebastián Driussi, quien regresa a la convocatoria tras la lesión que sufrió ante Rosario Central.

La posible formación de River vs. Vélez

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

