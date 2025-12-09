River hoy: se encaminan dos refuerzos y el palito de D´Onofrio a Demichelis

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 9 de diciembre de 2025, con el foco puesto en la conformación del plantel de cara al año que viene. Quiénes son los dos futbolistas que podrían acordar su arribo en los próximos días, la chicana a Boca en el séptimo aniversario de la conquista de la Libertadores 2018 y el palito de D´Onofrio a Martín Demichelis.

¿Quiénes son los dos jugadores que podrían llegar en los próximos días?

En River hay optimismo de cara a este mercado de pases. Mientras los jugadores están de vacaciones, Marcelo Gallardo y la dirigencia trabajan en los refuerzos y son varios los apuntados. Quienes pareciera que están más cerca de llegar son Julio Soler y Fausto Vera. En ambos casos, el Millonario buscará una cesión con opción de compra.

La chicana a Boca a siete años de la Copa Eterna

Con motivo del séptimo aniversario de la conquista, las redes sociales oficiales de River compartieron un video recordando la gesta con algunos de los momentos más importantes de aquella Libertadores. La chicana para el rival de toda la vida fue que las publicaciones salieron exactamente a las 9.12 horas, con un guiño a aquella fecha que quedó marcada a fuego en la historia del club de Núñez.

La publicación de River en X.

D´Onofrio recordó la Libertadores 2018

En diálogo con Olé, Rodolfo D´Onofrio recordó aquella gesta: “El 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre. Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo´”

Además, agregó: “Creo que River nunca va a dejar de recordar el 9 de diciembre del 2018. Pero una cosa es recordar y otra cosa es pensar que los jugadores con eso ya están, que ya lograron lo que tenían que lograr. Y no. Los jugadores, sobre todo ahora que hay una renovación tan grande, quienes están llegando, tienen que tener la humildad, el amor por los colores, dejar hasta la última gota dentro del campo y empezar modestamente a reconstruir lo que queremos que River sea siempre”.

El palito de D´Onofrio a Demichelis

Mientras dirigía a River, Martín Demichelis dialogó en off con la prensa y criticó duramente a muchos futbolistas. Rodolfo D´Onofrio recordó aquel hecho: “Demichelis tuvo un primer campeonato extraordinario. Donde jugó muy bien y ganó muy bien, pero después se equivocó. Siempre lo cuento: yo estaba en Francia mirando el Mundial de Rugby con mi hijo y mi nieto y me llaman y me dicen: ´Presi, ¿sabés lo que pasó en Buenos Aires?´. ¿Qué pasó? Y me cuentan que había hecho un off con algunos de ustedes, donde dio razones técnicas respecto a las debilidades que tenían algunos jugadores… Tremendo error. Yo no tengo nada contra Demichelis, es un hombre de bien según me cuentan”.

“Yo no lo conozco, pero tengo todas las referencias de que es una buena persona, un gran ser humano, un tipo de palabra, un tipo bárbaro. Pero acá se equivocó. Lo dije. Y se lo dije inclusive a algunas personas de River. Les dije: ´Ojo, que acaba de romper a River´. A mí me toca estar en una empresa y vos tenés un grupo humano. Si el gerente general de la empresa se pone a hablar mal de los gerentes que él tiene al lado, esos se van a sentir mal, defraudados. Y a los que no criticó, van a decir: ´Un día va a hablar mal de mí este tipo, porque a escondidas habla mal de otros´. Entonces, o habla mal, o dice cosas que no son adecuadas. Bueno, ahí se equivocó. Y a partir de ahí, River empezó a andar a los tumbos, perdió el rumbo“, añadió D´Onofrio.