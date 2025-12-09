Con una chicana a Boca, D´Onofrio recordó la final de Madrid y dijo qué necesita River: “Humildad”

Se cumplen siete años de la conquista más importante de la historia de River. El 9 de diciembre de 2018, en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu, el Millonario se impuso 3 a 1 a Boca y se quedó con la Copa Libertadores. Rodolfo D´Onofrio tuvo un rol importante en aquel entonces, ya que era el presidente del Millonario.

En diálogo con Olé, Rodolfo D´Onofrio recordó aquella gesta: “El 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre. Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo´”

Además, agregó: “Creo que River nunca va a dejar de recordar el 9 de diciembre del 2018. Pero una cosa es recordar y otra cosa es pensar que los jugadores con eso ya están, que ya lograron lo que tenían que lograr. Y no. Los jugadores, sobre todo ahora que hay una renovación tan grande, quienes están llegando, tienen que tener la humildad, el amor por los colores, dejar hasta la última gota dentro del campo y empezar modestamente a reconstruir lo que queremos que River sea siempre”.

Rodolfo D´Onofrio en la final de la Libertadores 2018. (Foto: Getty).

¿Qué necesita River para el futuro?

D´Onofrio analizó el presente del Millonario y dejó un claro mensaje pensando en el futuro: “Evidentemente este último año ha sido malo. Lo digo un poco desde afuera, porque aparte quiero decirte algo: no estoy hablando como un dirigente de River porque no lo soy. Fui presidente, pero yo hablo más como un hincha o como un socio y un amante del fútbol, nada más que eso, de ninguna manera en representación de River. Y yo creo que River tiene que volver a ser un poco a lo que fuimos en el 2014: con humildad, donde los jugadores empezaron a ganar y tenían que ganar cosas. Y estos que llegaron ahora y los que vayan a llegar tienen que hacer lo mismo”.

“Cuando digo humildad no me refiero a que otras personas hayan sido soberbias. No: yo siempre miro para adelante. Si hay algo no hay que tener es el espejito retrovisor, para nada en la vida. Una de las cosas de las que me ocupé en esta última elección fue de tratar de unir al mundo River, porque lo notaba un poquito dividido. Y estoy hablando de los dirigentes, de quienes tenían que conducir a River. Entonces, lo que pedí es que estén más juntos, vamos a estar juntitos, vamos a entendernos. Podemos pensar distinto, pero unidos”, completó Rodolfo D´Onofrio.

Las salidas de los héroes de Madrid

“está ocurriendo es que muchos jugadores que estuvieron en esta etapa se están yendo, como sucede ahora con Enzo, el Pity, Nacho y Casco. Eso genera un poco de nostalgia: son cuatro héroes de Madrid, cuatro jugadores que conocí y que demostraron ser enormes deportistas, grandes seres humanos, cada uno con su personalidad. A ellos les digo gracias: fueron los autores de esta alegría, los que pusieron el pecho y se la jugaron en un momento muy difícil, así que voy a estar eternamente agradecido. Mi recuerdo para con ellos es enorme. Es más: estoy pensando en unos días, durante sus vacaciones, en invitarlos a comer a los cuatro, a Gallardo, a Stefano (Di Carlo) y a Jorge (Brito), para charlar un rato de lo que hemos vivido”, afirmó D´Onofrio.

D´Onofrio recordó el off de Demichelis

Mientras dirigía a River, Martín Demichelis dialogó en off con la prensa y criticó duramente a muchos futbolistas. Rodolfo D´Onofrio recordó aquel hecho: “Demichelis tuvo un primer campeonato extraordinario. Donde jugó muy bien y ganó muy bien, pero después se equivocó. Siempre lo cuento: yo estaba en Francia mirando el Mundial de Rugby con mi hijo y mi nieto y me llaman y me dicen: ´Presi, ¿sabés lo que pasó en Buenos Aires?´. ¿Qué pasó? Y me cuentan que había hecho un off con algunos de ustedes, donde dio razones técnicas respecto a las debilidades que tenían algunos jugadores… Tremendo error. Yo no tengo nada contra Demichelis, es un hombre de bien según me cuentan”.

“Yo no lo conozco, pero tengo todas las referencias de que es una buena persona, un gran ser humano, un tipo de palabra, un tipo bárbaro. Pero acá se equivocó. Lo dije. Y se lo dije inclusive a algunas personas de River. Les dije: ´Ojo, que acaba de romper a River´. A mí me toca estar en una empresa y vos tenés un grupo humano. Si el gerente general de la empresa se pone a hablar mal de los gerentes que él tiene al lado, esos se van a sentir mal, defraudados. Y a los que no criticó, van a decir: ´Un día va a hablar mal de mí este tipo, porque a escondidas habla mal de otros´. Entonces, o habla mal, o dice cosas que no son adecuadas. Bueno, ahí se equivocó. Y a partir de ahí, River empezó a andar a los tumbos, perdió el rumbo“, añadió D´Onofrio.

D´Onofrio y la AFA

El ex presidente del Millonario recordó cómo fue su relación con la AFA una vez que asumió Tapia: “No le hicimos ningún problema a la AFA, simplemente le mostramos nuestro derecho. No estábamos más en el comité ejecutivo de la AFA, pero tengo que decir que eso fue en 2017 y mal no nos fue… No puedo decir que la AFA nos perjudicó porque hicimos eso. No hay que tener miedo. Tengo el derecho de decir como club que no estoy de acuerdo. Tengo el derecho de decir esto, no”.

También habló de la actualidad de la casa madre del fútbol argentino y pidió que los clubes no tengan miedo de oponerse a lo que no están de acuerdo: “Basta del miedo. Nosotros no tuvimos miedo de votar en blanco. Y no nos fue mal. Nos respetaron. Y nosotros respetamos a las autoridades de la AFA, que no las elegimos. Porque eso también tenés que respetar. Ahora, podemos estar de acuerdo en tanto y en cuanto apliquen el reglamento y en tanto y en cuanto no inventen cosas raras. Entonces, estar de acuerdo con que Rosario Central es campeón de un título que no estaba en juego no me parece lógico“.

