Demichelis sigue los pasos de Scaloni y tiene una nueva pasión: “Descubriendo un nuevo deporte”

En sus redes sociales el entrenador reveló que inició su camino en una nueva disciplina.

Por Marco D'arcangelo

Martín Demichelis, entrenador argentino.
© @martindemichelisoficialMartín Demichelis, entrenador argentino.

Tras su paso por Rayados de Monterrey, equipo del que se marchó a mediados de mayo del año pasado, el entrenador Martín Demichelis se encuentra sin club, a la espera de una nueva oportunidad laboral. A su vez, se muestra activo en las redes sociales, en donde comparte sus actividades.

Ahora, el ex DT de River, reveló que inició su camino en el ciclismo, un deporte que también practica de manera amateur el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien en más de una oportunidad corrió en distintas carreras amateurs en su país natal.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Demichelis se mostró contento por incursionar en el mundo del ciclismo. En este posteo, subió una imagen suya en Nordelta, en la que frenó en su bicicleta para posar con un río y las casas del barrio de fondo. 

“Descubriendo un nuevo deporte. Actividad física. Aire libre. Nuevas ideas… súper completo”, posteó el entrenador en esta historia, junto al emoji de una bicicleta, en referencia a su nueva pasión, que se convertirá en un pasatiempo hasta que llegue una nueva oferta.

La historia de Martín Demichelis.

Por otro lado, en cuanto a su situación laboral, Demichelis no tuvo ofertas en el corto plazo para volver a dirigir tras su paso por Rayados de Monterrey. Si bien se rumoreó que podía llegar a Talleres, finalmente este lugar fue ocupado por Carlos Tevez, el actual DT del Matador. 

Datos claves

Martín Demichelis elogió a su hijo mientras entrena para sumarse a River: “Pinta mejor que el padre”

  • El entrenador Martín Demichelis inició su camino en el ciclismo tras su paso por Monterrey.
  • Carlos Tevez asumió como director técnico de Talleres, lugar donde se rumoreaba a Demichelis.
  • El ex DT de River compartió imágenes de su actividad deportiva amateur en Nordelta.
Marco D'arcangelo

jpasman
Toti Pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

