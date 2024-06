A pesar de que la Eurocopa y la Copa América se llevan todas las luces, en el fútbol argentino continúa desarrollándose el mercado de pases. Y dentro del mundo River no solo están pendientes de los refuerzos que puedan sumarse al plantel que conduce Martín Demichelis, sino que también en quienes se marchen.

Uno de los jugadores más cuestionados por los fanáticos del Millonario, principalmente por su rendimiento, y si bien Demichelis lo sostiene, por su actuación ante Riestra pidieron su salida: estamos hablando de Leandro González Pirez, quien tiene chances de emigrar en el vigente período de fichajes.

A lo largo de las últimas horas, González Pirez comenzó a estar en el radar de Estudiantes de La Plata, que deberá encontrarle un reemplazante a la partida de Zaid Romero, quien emigró hacia Brujas, pero también aparece en el interés de Racing. Pero, hasta ahora, los de Avellaneda no tienen pensado en incorporarlo, según reportaron desde La Página Millonaria.

¿Es posible que el defensor de 32 años se marche de River? La pregunta, por el momento, no tiene una respuesta firme. Y es que desde el Pincha no realizaron ninguna propuesta, mientras que la Academia solamente avanzará si es que se desprende de algún defensor, ya que Gustavo Costas está conforme con los zagueros que posee, y el ex Atlanta United figura como una alternativa.

González Pirez podría marcharse de River. (Foto: Prensa River)

¿Hasta cuándo tiene contrato Leandro González Pirez con River?

Luego de que los directivos de River ejecutaran la opción de compra por Leandro González Pirez, le firmaron un contrato que lo une a la institución hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo fueron los números de Leandro González Pirez en el primer semestre de 2024?

Durante los primeros seis meses de 2024, Leandro González Pirez formó parte de 23 partidos con la camiseta de River. Anotó 1 gol y también aportó 1 asistencia. Con un total de 2036 minutos en cancha, fue el tercer futbolista con mayor cantidad de tiempo disputado detrás de Franco Armani (2430′) y Paulo Díaz (2063′).