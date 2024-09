Los 3 jugadores de River que Gallardo no sabe si podrá tener en el Superclásico frente a Boca

River viene de igualar frente a Colo-Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y si bien deberán definir la serie en el Monumental, a los comandados por Marcelo Gallardo se les presentará un durísimo escollo en el medio: el Superclásico frente a Boca, este sábado 21 de septiembre.

Para lo que será el duelo en La Bombonera, donde el Millonario buscará una nueva victoria bajo el marco de la Liga Profesional, la cual le permitiría acercarse a Vélez Sarsfield, que lidera el certamen con 30 puntos y le lleva una distancia de 8 unidades, Gallardo está atento a tres futbolistas importantes.

El duelo en Chile dejó sentido a Maximiliano Meza, Matías Kranevitter y también a Fabricio Bustos, quienes sufrieron diferentes complicaciones físicas durante los 90 minutos, y en la conferencia de prensa fue el propio entrenador quien se refirió a lo ocurrido.

“Algunos jugadores sufrieron golpes, hubo molestias, se resbalaron y sufrieron alguna molestia por haber apoyado mal. Pero esperemos que no sea nada grave para ninguno”, destacó el Muñeco ante los medios de comunicación que presenciaron el cotejo en el Monumental David Arellano. Dado a que River recién entrenará en turno vespertino, todavía no hay novedades concretas si podrán jugar o no.

Con respecto a la formación que saltará al campo de juego de La Bombonera, es prácticamente un hecho que Paulo Díaz jugará desde el inicio, dado a que fue expulsado en el primer compromiso copero y lo reemplazaría Leandro González Pirez en la revancha. Pero en el mientras tanto, el entrenador está pendiente a los tocados físicamente.

Los jugadores de River celebrando el gol de Pezzella.

Los próximos partidos que tendrá River

Más allá del Superclásico frente a Boca, a River se le vienen compromisos de alto voltaje de cara al futuro.