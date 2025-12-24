Los 5 mejores goles de River en 2025

2025 fue un año que tanto Marcelo Gallardo como los jugadores que integraron el plantel y los hinchas de River no tendrán mayor problema en dejar atrás, porque el equipo no logró cumplir con ninguno de los objetivos deportivos que se había trazado, teniendo que resignarse a no participar de la próxima edición de la Copa Libertadores y apuntar los cañones a la Sudamericana en el plano internacional.

Así y todo, hubo momentos para recordar y en materia de goles algunos de muy buena factura. Eso sí, que tres de los cinco mejores que anotó El Millonario en el año que se va lleven la firma de futbolistas que ya no forman parte del plantel, también puede servir para graficar el panorama que exige renovación para que en 2026 lleguen los títulos que se negaron esta temporada.

5-Mastantuono a Gimnasia

El 18 de abril, por la decimocuarta fecha del Apertura 2025, Franco Mastantuono aportó el segundo gol del triunfo de River 3-0 en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El ahora jugador del Real Madrid realizó una gran jugada individual, recortando desde banda derecha para meterse al área, eludir tres rivales y definir para ajusticiar a Insfrán.

4-Lanzini a Independiente del Valle

El 15 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Manuel Lanzini ingresó en el complemento para en tiempo de adición marcar con gran definición el 6-2 definitivo de River sobre Independiente del Valle en el Monumental. El ahora jugador de Vélez recibió con control orientado para armar un derechazo infernal y romperle el arco a Emanuel Villar.

3-Colidio a Platense

El 13 de julio, por la primera fecha del Clausura, apenas habían transcurrido 7 minutos del duelo entre River y Platense en el Monumental cuando tras recibir de Paulo Díaz recostado sobre la izquierda del ataque, Facundo Colidio recortó hacia el centro para sacar desde afuera del área un derechazo que se clavó en el palo más lejano de Cozzani. Fue triunfo 3-1 para El Millonario ante el campeón defensor.

2-Driussi a Godoy Cruz

El 17 de agosto, por la quinta fecha del Clausura, Sebastián Driussi confirmó que estaba atravesando un gran momento previó a la seguidilla de lesiones que lo hizo perder terreno en la consideración de Gallardo y firmó un doblete en el Monumental para el triunfo 4-2 sobre Godoy Cruz. El primero, en apenas tres minutos de partido, llegó con una definición cinco estrellas, abriendo el pie tras recibir de Dadín para definir de cara interna al ángulo más lejano a la posición de Franco Petroli.

1-Mastantuono a Boca

Los grandes goles son también su contexto y por eso en un año en el que a River no le sobraron los motivos para celebrar, la magistral ejecución de tiro libre de Franco Mastantuono el 27 de abril, para abrir el marcador en el Superclásico que terminó con triunfo 2-1 sobre Boca en el Monumental, por la fecha 15 del Apertura, se lleva el premio mayor.

