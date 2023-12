Las declaraciones de Claudio Echeverri apenas consumada la coronación de River en el Trofeo de Campeones, gracias al triunfo 2-0 ante Rosario Central en Santiago del Estero, no pasaron desapercibidas en España. Los principales medios deportivos del país se hicieron eco de su decisión manifiesta de no renovar el contrato con el club Millonario y los hinchas del Barcelona, equipo que está dispuesto a pagar su cláusula, no tardaron en reaccionar de manera positiva a la noticia.

“No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa“, dijo El Diablito con total naturalidad, sin terminar de entender la revolución que esas palabras comenzarían a generar dentro del propio club y el descontento que, inmediatamente, ocasionó a un gran número de hinchas que estaban celebrando el título para cerrar el año.

Todo lo contrario sucedió con los culés, muchos de los cuales se expresaron en las redes sociales expectantes de poder ver pronto a Echeverri vestido de blaugrana. “Buenísimos días. Me levanto y veo que vamos a fichar al mejor argentino del mundo después de Messi”, escribió en X el influencer español Stivan, reconocido hincha del Barcelona.

No fue el único, porque mensajes similares se multiplicaron en la red social. “El nuevo Messi es del Barça”, “Lo tenemos que secuestrar. Él nació para jugar en el Barça”, “Echeverri es un talento que el Barça no puede dejar escapar como pasó con Julián Álvarez”. “Yo creo que el propio Xavi (Hernández) debe saber que no ficharlo sería algo del lo que el Barça podría arrepentirse mucho en el futuro”. “Que lo paguen, por Dios. Este es un crack”, fueron solo algunas de las expresiones de los culés en X.

Demichelis volvió a aconsejar a Echeverri

En la conferencia de prensa posterior a la final del Trofeo de Campeones conquistado por River, Martín Demichelis se refirió a las declaraciones que minutos antes había hecho el juvenil. “Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de su primer partido, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo“, empezó diciendo.

Y continuó: “Claudio es un chico que hace 8 años que está acá en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo porque no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme. De acá no hay que querer irse“.

Brito intentó llevar tranquilidad a los hinchas de River

También el presidente Jorge Brito tuvo que salir rápido a hacer aclaraciones al ver lo que las palabras de Echeverri habían generado. “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho porque dijo lo que no quiso decir. Hay que entender que es un chico de 17 años, que es un grandísimo jugador con un potencial enorme y es una persona muy querida en el plantel que recién estamos conociendo porque se sumó hace pocos meses acá. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”, explicó.

Y agregó: “Es cierto que quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato futbolístico y de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada tenemos que definir cuestiones que tengan que ver con su contrato. Él recién me lo manifestó, quiere jugar en River, quiere triunfar el año que viene acá. Su representante va a defender sus derechos y nosotros los del club. Confío en Echeverri y su representante en qué vamos a hacer lo mejor para el club y el jugador”.