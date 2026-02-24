Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River

Eduardo Germán Coudet es el elegido por la dirigencia de River para tomar las riendas del plantel, ya que Marcelo Gallardo anunció que no continuará a cargo por los flojos resultados y que su despedida será el jueves 26 de febrero ante Banfield, en el Monumental.

Las negociaciones se encaminaron a la velocidad de la luz, y el ahora el Chacho deberá ultimar detalles para marcharse de Deportivo Alavés, donde se encuentra en la actualidad, y luego viajará hacia Buenos Aires para sellar su acuerdo con el Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la dirigencia de River le abonarán al elenco español un resarcimiento económico para interrumpir su contrato y así pagarle por los cuatro meses que le quedaban, ya que su vínculo finaliza el próximo 30 de junio. De esta manera, se espera que en los próximos días terminen de afinar el lápiz para que sea ponga el buzo de DT.

Hace 11 años que Coudet comenzó a dirigir, dando sus primeros pasos en Rosario Central. También estuvo en Racing Club, donde fue campeón en dos oportunidades, y el resto de su carrera se centró en el exterior: Xolos de Tijuana, SC Internacional (en dos ocasiones), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés son los clubes donde también dirigió.

Desde el momento en el que colgó los botines y se paró al lado de la línea de cal, el estratega de 51 años dirigió 459 partidos, de los que ganó 207 juegos, empató 123 y perdió 129. De esta manera, obtuvo un 54,03% de los puntos que disputó.

Eduardo Coudet será el nuevo DT de River. (David Ramos/Getty Images)

Los clubes en donde dirigió Eduardo Coudet

Rosario Central (2015-16)

Xolos de Tijuana (2017)

Racing Club (2017-19)

SC Internacional (2020)

Celta de Vigo (2020-22)

Atlético Mineiro (2022-23)

SC Internacional (2023-24)

Deportivo Alavés (2024-Act.)

