Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River

El Chacho está a un paso de abandonar Deportivo Alavés para tomar la posta y ser el sucesor de Marcelo Gallardo.

Por Julián Mazzara

Eduardo Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo.

Eduardo Germán Coudet es el elegido por la dirigencia de River para tomar las riendas del plantel, ya que Marcelo Gallardo anunció que no continuará a cargo por los flojos resultados y que su despedida será el jueves 26 de febrero ante Banfield, en el Monumental.

Las negociaciones se encaminaron a la velocidad de la luz, y el ahora el Chacho deberá ultimar detalles para marcharse de Deportivo Alavés, donde se encuentra en la actualidad, y luego viajará hacia Buenos Aires para sellar su acuerdo con el Millonario.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la dirigencia de River le abonarán al elenco español un resarcimiento económico para interrumpir su contrato y así pagarle por los cuatro meses que le quedaban, ya que su vínculo finaliza el próximo 30 de junio. De esta manera, se espera que en los próximos días terminen de afinar el lápiz para que sea ponga el buzo de DT.

Hace 11 años que Coudet comenzó a dirigir, dando sus primeros pasos en Rosario Central. También estuvo en Racing Club, donde fue campeón en dos oportunidades, y el resto de su carrera se centró en el exterior: Xolos de Tijuana, SC Internacional (en dos ocasiones), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés son los clubes donde también dirigió.

Desde el momento en el que colgó los botines y se paró al lado de la línea de cal, el estratega de 51 años dirigió 459 partidos, de los que ganó 207 juegos, empató 123 y perdió 129. De esta manera, obtuvo un 54,03% de los puntos que disputó.

Eduardo Coudet será el nuevo DT de River.

Los clubes en donde dirigió Eduardo Coudet

  • Rosario Central (2015-16)
  • Xolos de Tijuana (2017)
  • Racing Club (2017-19)
  • SC Internacional (2020)
  • Celta de Vigo (2020-22)
  • Atlético Mineiro (2022-23)
  • SC Internacional (2023-24)
  • Deportivo Alavés (2024-Act.)

  • Eduardo Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo como entrenador de River.
  • El club abonará un resarcimiento económico al Deportivo Alavés para interrumpir el contrato vigente.
  • Coudet registra 207 victorias en 459 partidos dirigidos durante sus 11 años de carrera.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

