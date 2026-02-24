La disyuntiva que podría marcar la carrera de Coudet: riesgos y ventajas de jugársela por River

Es evidente que Eduardo Coudet no solo se sentirá honrado sino también tentado por ser uno de los candidatos principales que manejan en River para suceder a Marcelo Gallardo, quien dirigirá este jueves su último partido en el club, en el Monumental ante Banfield.

El problema para Chacho es que la oportunidad se le presente justo cuando se encuentra muy comprometido con el objetivo de salvar al Deportivo Alavés en LaLiga de España, que si bien se está cumpliendo hasta la fecha lejos está de haberse asegurado porque son solo tres los puntos que lo separan de la zona roja de la clasificación.

La aparición de River en el horizonte representa entonces una disyuntiva respecto a los propios intereses que tiene Coudet en la construcción de su carrera como entrenador a futuro. Según pudo saber Bolavip, considera al Alavés un club de paso para crecer en el fútbol europeo y tener oportunidades en equipos de mayor trascendencia y con objetivos más ambiciosos.

Esas condiciones, claro está, se las podría ofrecer River en Sudamérica, pero bajo un riesgo doble. En primer lugar porque ya es demasiado pesada para cualquier entrenador la mochila de tener que reemplazar a Marcelo Gallardo, máxime recibiendo un plantel golpeado por los malos resultados y bajos rendimientos futbolísticos. En segundo lugar, porque dejar al Deportivo Alavés en su actual situación no quedaría bien visto en el fútbol europeo, donde Chacho planea volver más allá de aceptar o no ser entrenador del Millonario.

Coudet sabe que no tiene en su actual equipo demasiadas expectativas de crecimiento a futuro y aunque se siente cómodo, al igual que comprometido con el objetivo actual, no se piensa en Vitoria más allá de la finalización del vínculo que se extingirá con la presente temporada.

Tampoco existe una cláusula que pudiese complicar su salida y en materia económica la propuesta que podría acercarle River podría hasta ser superadora de lo que cobra en Alavés. Así las cosas, la decisión quedaría ligada solo a lo que crea de mayor conveniencia para su carrera pensando a futuro, porque entiende que de abrir una puerta puede que cierre la otra para siempre. Y viceversa.

¿Cuál es la posición de Alavés respecto a Coudet?

Bolavip pudo conocer cuál es la posición del Deportivo Alavés ante e interés de River en Coudet. “Lo siento, pero nosotros no tenemos nada que decir al respecto de todo lo que se está hablando en Argentina. No queremos alimentar algo que nada tiene que ver con nosotros”, expresaron desde el club español.

Además hicieron saber que nadie ha hablado al club para plantear la posibilidad y aclararon que Coudet, que tiene contrato vigente hasta fin de temporada, no posee cláusula de salida. No teniendo Alavés intención de prescindir de sus servicios, el DT debería presentar su renuncia si quiera vincularse a River.

Data clave