El lateral izquierdo que no llegó siquiera a debutar oficialmente a River se marchará nuevamente para el viejo continente para jugar en un equipo de la primera división italiana.

En este mercado de pases de River, hubo dos mercados paralelos. Uno con Martín Demichelis y otro con Marcelo Gallardo. En el del ahora ex técnico, arribaron Ádam Bareiro, Federico Gattoni, Jeremías Ledesma y Franco Carboni. Con la llegada de Gallardo, no solo llegaron nombres de mayor jerarquía como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. Además, se confirmó la baja de uno de los refuerzos traídos por Micho.

Es que Franco Carboni, lateral izquierdo que llegó a préstamo desde Inter de Milán, finalmente arregló su salida prematura del equipo millonario luego de que se confirmara que no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, más aún con el arribo del Huevo Acuña en su puesto.

Por eso mismo, joven de 21 años se despidió este jueves de River luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y se confirmó su regreso al conjunto neroazzurro. Sin embargo, se irá cedido nuevamente a préstamo. En esta ocasión, se repetirá el país de destino, ya que una vez más se irá cedido en Italia.

El periodista Juan Cortese reveló que el Venezia de la Serie A, equipo recién ascendido, adquirirá sus servicios como cedido por una temporada. Además, el jornalista señaló que “el club italiano le solicitó a River la inmediata restitución del futbolista y no cayeron bien las formas de manejarse“, ya que Carboni arribó con promesas de pelear por un puesto, no llegó siquiera a debutar y solo 41 días después, deberá cambiar su destino al despedirse del Millonario para arribar en el conjunto veneciano.

El insólito paso de Franco Carboni por River

Carboni arribó a River hace 41 días y no llegó a hacer su debut oficial. Sí disputó un partido amistoso en la mini pretemporada que afrontó el club de Núñez aún con Martín Demichelis, en lo que fue el empate 1 a 1 en el Monumental ante Millonarios de Colombia. En los últimos partidos del ahora ex DT no fue ni convocado y con Gallardo tampoco, declarado como prescindible por el flamate entrenador que regresó a River.

Había arribado desde Inter de Milán a préstamo por una temporada y media con un cargo de 500 mil euros y con una opción de compra de 4 millones de euros. Y cabe destacar que, si River la ejecutaba, Inter se guardaba una opción de recompra de 15 millones. Finalmente todo quedó en la nada. Carboni rescindirá su contrato en las próximas horas y regresará a Italia, para seguir su carrera en Venezia.

El panorama de las salidas en River

El libro de pases no cierra el mismo día en todo el mundo, cada liga tiene la potestad de elegir su fecha de culminación, por lo que en River saben muy bien que van a haber salidas una vez que termine la serie ante Talleres por la Copa Libertadores. En principio hay siete apuntados para dejar Núñez, tres de ellos recientes incorporaciones. Las situaciones son diferentes, algunos solamente se van por una venta importante, otros pueden emigrar a préstamo e inclusive hay un caso de probable recisión de contrato.

Entre ellos se encuentran Felipe Peña Viafore, quien tiene todo definido para regresar a Lanús, Enzo Díaz, Sebastián Boselli, Nicolás Fonseca, Federico Gattoni, Pablo Solari y el mencionado Franco Carboni, que regresará a Italia para sumarse a Venezia a préstamo desde Inter de Milán.