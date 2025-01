Zverev avanza a paso firme en el Abierto de Australia y palpita su presencia en el ATP de Buenos Aires: “Quiero disfrutar de los aficionados”

Una vez que termine el Abierto de Australia, el calendario de la ATP tiene un torneo 250 en Francia y a fines de enero se jugarán las clasificatorias para la Copa Davis, en la que Argentina visitará a Noruega. Ya en febrero, el abanico de posibilidades para los tenistas se abre mucho más y en la semana del 3 al 9 de febrero se disputarán dos ATP 500, uno en Róterdam y otro en Dallas. Mientras que del 10 al 16 del mismo mes habrá acción en los ATP 250 de Buenos Aires y Marsella. Alexander Zverev tomó una decisión que no suelen tomar muchos top 10 y el número 2 del mundo se anotó para jugar en la capital de Argentina y una semana más tarde estará en Río de Janeiro.

Un calendario extraño

Históricamente, la gira de polvo de ladrillo por Sudamérica está ubicada en el calendario en un momento incómodo para los tenistas. El año comienzo en Oceanía con el Abierto de Australia como eje central, luego el camino de los jugadores puede ir rumbo a Europa, Estados Unidos o Sudamérica, con el detalle no menor que en los certámenes del hemisferio norte se disputan en canchas duras, mientras que los de Sudamérica -Buenos Aires, Ríos de Janeiro y Santiago de Chile- en polvo de ladrillo.

Dichos torneos son en la antesala de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, que se desarrollan en el mes de marzo en Estados Unidos. La lógica indica que para los tenistas es más cómodo terminar la gira por Oceanía -canchas duras- e irse a Estados Unidos o Europa y seguir en esa superficie para llegar de la mejor manera a los Masters 1000, pero Zverev no responde a esa lógica.

¿Por qué Zverev jugará la gira sudamericana?

El tenista alemán, número 2 del mundo del ranking de la ATP, dejó en claro el motivo que lo llevó a anotarse en los torneos de Buenos Aires y Ríos de Janeiro: “No me gustan nada las condiciones de juego en Róterdam, nunca me encontré bien allí. Si a eso le unes que el año pasado decidí tomarme un mes de descanso en esa franja de la temporada y sentí que perdía toda mi forma física y tenística, la opción ideal estaba clara. Tengo muchas ganas de ver cómo son esos eventos y disfrutar de los aficionados”, afirmó Zverev en conferencia de prensa tras vencer a Fearnley por 6/3, 6/4 y 6/4.

