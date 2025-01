Boca hoy: Rojo diferenciado, Marchesín rompió el silencio, Cascini habló de Paredes y más

La cuenta regresiva para el primer partido oficial de Boca ya está en marcha y Fernando Gago prepara a su equipo para esa cita. Argentino de Monte Maíz espera, mientras el Xeneize suma incorporaciones y negocia por la llegada de más futbolistas.

La mala noticia de las últimas horas es la lesión de Marcos Rojo, que está en duda para el miércoles. Además, Agustín Marchesín rompió el silencio para hablar de su situación, mientras Raúl Cascini se refirió a la chance de que llegue Leandro Paredes. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Marcos Rojo se entrena diferenciado

A menos de una semana del primer partido de Boca de la temporada, este viernes Marcos Rojo encendió las alarmas al entrenarse apartado del grupo por problemas físicos. El defensor, que no fue convocado para el amistoso ante Juventude del miércoles, apunta para llegar al duelo de Copa Argentina contra Argentino de Monte Maíz.

Según pudo saber Bolavip, la situación no es de gravedad. El jugador sintió molestias en el tendón y por precaución se decidió que se ejercite en el gimnasio para no exigirse. Por el momento no está estipulado que se le realicen estudios.

Marchesín rompió el silencio sobre el interés de Boca

En medio de las negociaciones entre clubes, el arquero se expresó por primera vez al respecto a través de un comunicado escrito por su grupo de asesores. “Por respeto a nuestra afición, quiero aclarar que por mi parte no hay posición ante cualquier posible situación de mercado entre clubes.

Siempre he respetado las instituciones en las que he estado, tengo contrato vigente y mantengo mi carrera profesional”, señaló en el mismo. El mensaje completo del arquero.

Cascini habló de Paredes

En el día en el que Boca presentó de manera oficial a Ander Herrera, quien se convirtió en el quinto refuerzo del Xeneize en este mercado de pases, desde el Consejo del Fútbol rompieron el silencio y dialogaron acerca de todos los fichajes que hicieron hasta el momento para mejorar el plantel dirigido por Fernando Gago.

El encargado de hablar fue Raúl Cascini y no solo se refirió a las incorporaciones ya realizadas, sino que también vaticinó lo que puede suceder en los próximos días respecto a los posibles arribos de Agustín Marchesín y Leandro Paredes