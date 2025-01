Jugó la Copa Libertadores con Racing, fue campeón en México y ahora disputará la Primera Nacional

El mercado de pases en la Primera Nacional continúa con su curso, donde equipos como Ferro Carril Oeste, Temperley y Quilmes están reforzándose con jugadores de jerarquía para tratar de conseguir el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional. Y en las últimas horas, el Cervecero concretó una nueva incorporación que, en el pasado, disputó la Copa Libertadores en 2015 con la camiseta de Racing.

Tras lo que fue su polémico paso por Coquimbo Unido, donde a los 13 días de ser presentado oficialmente tuvo que rescindir el vínculo por inconvenientes personales a los que el propio Brian Fernández indicó que tenía que “dar un paso al costado para estar bien”. Los problemas con las adicciones truncaron, una vez más, la carrera del delantero de 30 años que solamente consiguió un título en México durante su paso por Necaxa. Pero ahora encontró refugio en el elenco que conduce Leonardo Madelón.

Luego de incorporar a Gabriel Aranda, Agustín Bindella, Fernando Torrent, Leonel Vangioni, Elías Brizuela, Camilo Machado, Marcos Roseti y Oscar Belinetz, el futbolista que en el ascenso ya lució las camisetas de Colón, Deportivo Madryn, Almirante Brown, Defensa y Justicia y también el Verdolaga, tendrá su primera experiencia en Quilmes.

De esta manera, el atacante santafesino podrá estar cerca de su familia, que es algo que deseaba porque nunca logró recuperarse al 100% del infierno que le tocó vivir. Incluso, en octubre de 2024, Daniel Bazán Vera contó algunos detalles de cómo fue la relación que forjaron en la Fragata: “Veía que algunos días iba a entrenar, otros no. Cada vez que lo trataba, notaba que necesitaba contención. No lujos, contención. Acompañarlo, mimarlo, abrazarlo. Darle ese apoyo de estar hablando sobre su pasado glorioso y no de su pasado con los problemas“, indicó en DSports Radio.

Por otra parte, el ex delantero de Tristán Suárez, y que en la actualidad se desempeña como director técnico del conjunto de Isidro Casanova, reveló que “lo más fácil con alguien que tiene problemas es llevarlo a hablar de esos problemas. Para tratar de arrancarlo de ese lugar, vos le querés hablar de lo mal que él hace. El efecto que tenemos es sacarlo de ese lugar, hablándole de lo bueno y de lo que él puede lograr, no solamente en el fútbol, sino también en su vida personal y familiar”.

Brian Fernández jugará en Quilmes.

Todos los clubes en donde jugó Brian Fernández

Defensa y Justicia (2011-2014)

Racing Club (2015-2017)

Sarmiento de Junín (2016)

FC Metz (2017-2018)

Unión La Calera (2018)

Club Necaxa (2018-2019)

Portland Timbers (2019)

Colón (2019-2020)

Ferro Carril Oeste (2021)

Deportivo Madryn (2022)

Ferro Carril Oeste (2022)

Colón (2023)

Almirante Brown (2024)

Los problemas de Brian Fernández en sus últimos clubes

A comienzos de 2023, Brian Fernández estuvo desaparecido en Santa Fe, mientras tenía contrato vigente con Colón. Después de ausentarse en un par de entrenamientos y al no saber nada sobre su paradero, hubo preocupación. Finalmente, apareció poco después, pero volvió a evidenciar los problemas que lo marcaron durante su carrera.

Para mitad de año, tuvo una nueva chance en el fútbol mexicano, aquel en el que brilló cuando jugó para Necaxa. En esta ocasión, el Morelia de la Liga de Expansión de México lo firmó el 21 de agosto. Sin embargo, 25 días después, el club le rescindió su contrato por incumplimientos a temas por fuera de los futbolístico. Había sufrido una nueva recaída.

ver también El desgarrador mensaje de Brian Fernández tras su salida de México: "Vengo llorando mucho"

“En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en la siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club“, dijo Brian Fernández en un desgarrador posteo en Instagram, explicando lo sucedido en su último paso por México.

ver también Gastón Esmerado: "Pronto vamos a escuchar que algún club que se llevó algún jugador de la Copa Potrero"