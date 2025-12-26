Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 26 de diciembre de 2025, con algunas negociaciones abiertas para incorporar y otras para desprenderse de futbolistas. Cómo están las tratativas por Romaña, Tadeo Allende y Santino Andino y qué podría pasar con Paulo Díaz y Sebastián Boselli en los próximos días.

Se enfría la llegada de Andino

Hace apenas unos días, Santino Andino cambió de representante. Dejó de trabajar con Hernán Berman y ahora su carrera la lleva una agencia internacional que busca que pase al fútbol europeo. En River tomaron nota y esperarán a más tardar hasta el sábado 27 de diciembre, sino desistirán.

En las negociaciones entre River y Godoy Cruz se había acordado comprar el 60% del pase en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un dinero que le vendría muy bien al elenco mendocino para rearmarse e intentar volver a Primera. El que todavía no respondió es el futbolista, probablemente asesorado por su nueva representación.

Se reflota la posibilidad de Tadeo Allende

En Núñez tienen claro que si lo de Santino Andino no prospera irán a la carga por Tadeo Allende, a quien sondearon en las últimas semanas. El futbolista viene de brillar en Inter Miami y ahora regresó a Celta de Vigo, club dueño de su pase. River había tanteado la posibilidad de hacer un préstamo con opción de compra, pero los gallegos no estaban conformes con esa modalidad.

Ante una negativa de Andino, el Millonario podría buscar comprar una parte del pase en una cifra cercana a los 6 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas apareció Austin FC de la MLS con intenciones de llevárselo.

Clubes interesados en Paulo Díaz

Paulo Díaz perdió terreno en este 2025. De titular a indiscutido a cuestionado por los hinchas en menos de un año. Ante el posible arribo a Jhohan Romaña para ser alternativa a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, el chileno tendría pocas oportunidades y por eso analiza irse en este mercado de pases. Paulo recibió sondeos del fútbol brasileño y del árabe. Cabe destacar que él solamente se irá a algún club que pueda pagarle un salario similar al que percibe en el Millonario.

Publicidad

Publicidad

Paulo Díaz podría irse de River. (Foto: Getty).

¿Llega Romaña?

En San Lorenzo hay algo más de claridad luego de la elección de Sergio Costantino como presidente transitorio. El Millonario ofreció 2 millones de dólares por el 50% del pase y en Boedo analizan la oferta. Se estima que la rechazarán, pero se seguirá negociando. Desde Núñez y también desde el entorno del jugador creen que se va a hacer.

Jhohan Romaña ante Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Boselli fue sondeado desde el extranjero

Otro defensor que podría marcharse del Millonario es Sebastián Boselli, quien manifestó su oposición ante la posibilidad de irse a préstamo a San Lorenzo. El uruguayo es pretendido por Peñarol y también se consultó por él desde Getafe. Todo indica que dejará River en este mercado de pases.