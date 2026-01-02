River reactivó negociaciones con San Lorenzo por Jhohan Romaña ante el avance de equipos de Brasil y México

Después de sellar los acuerdos por Fausto Vera y Aníbal Moreno, River busca acelerar otras negociaciones para que los jugadores se sumen lo antes posible a la pretemporada junto al resto del plantel. En ese sentido, uno de los apuntados ahora es Jhohan Romaña, pero las tratativas para sacarlo de San Lorenzo no son nada sencillas y pareciera no ceder en las pretensiones económicas.

En primer lugar, el factor que dilató esta novela durante semanas se debió a la crisis institucional del Ciclón, que derivó en la caída de Marcelo Moretti y este gobierno de transición hasta las elecciones anticipadas. Ahora con Sergio Constantino en el poder, las condiciones son mucho más altas ya que pretende mantener el plantel actual por pedido expreso de Damián Ayude.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River está intentando sellar el fichaje de Romaña. Aunque por el momento no tiene éxito por la tajante postura de San Lorenzo de percibir una buena suma de dinero, el Millonario ya sabe lo que pretende la nueva dirigencia azulgrana. Por ese motivo, se estima que continúen las tratativas para alcanzar un acuerdo en los próximos días.

Jhohan Romaña, el marcador central de San Lorenzo que quiere River

Cabe recordar que San Lorenzo ya rechazó dos ofertas de River por Romaña. Pese a su posición firme, está abierto a negociar al zaguero central, únicamente si la cifra cumple con las elevadas pretensiones iniciales que luego le permitan eliminar las 14 inhibiciones que le impuso la FIFA por diferentes deudas que se acumularon y ahora le impiden salir al mercado de pases a comprar.

Un dato importante a tener en cuenta es que Romaña despertó interés en Brasil y México. Si bien hasta el momento no trascendieron los nombres de los equipos que buscan reforzar sus filas con el colombiano, está a las claras que quieren contar con la jerarquía del defensor que se ganó el cariño de los hinchas del Ciclón y la confianza del entrenador durante los últimos meses.

Jhohan Romaña, cada vez más cerca de River.

San Lorenzo pretende recibir 4 millones de dólares por el 80% del pase, con el objetivo de percibir una sustancial suma de dinero y a la vez quedarse con un porcentaje de la ficha. Sin embargo, desde River no planifican desembolsar tanto, lo que retrasó considerablemente las negociaciones entre las instituciones. De todas maneras, todo indica que esta novela tendrá nuevos capítulos…

