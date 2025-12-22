Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 22 de diciembre de 2025, con todas las novedades del mercado de pases. Aníbal Moreno ya habló como jugador del club, cómo es la situación de Facundo Mura, el interés por Jhohan Romaña, qué podría pasar con Sebastián Boselli y se retomaron contactos por Andino.

Moreno habló como jugador de River

Aníbal Moreno firmó su contrato con River hasta fines de 2029 y tras ser presentado dijo: “Hola a toda la gente de River, soy Aníbal Moreno. La verdad es que estoy muy contento de llegar a esta familia“, abrió su mensaje. Y continuó: “Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande y nos estamos viendo“.

¿Cómo es la situación de Facundo Mura?

La dirigencia de River empezó a negociar por uno de los habituales titulares de Racing, se trata de Facundo Mura, quien incluso puede cubrir el lateral izquierdo, algo que hizo durante todo el tiempo que estuvo en la Academia. El ex Colón y Estudiantes de La Plata quedará con el pase en su poder porque no aceptó la propuesta que le hizo Diego Milito, y ahora tiene chances de mudarse hacia el Monumental.

Facundo Mura podría sumarse a River. (Foto: Getty – imagen creada con Gemini).

En medio de todo esto aparece una oferta de Inter Miami, la cual sigue en pie y, según pudo saber BOLAVIP, tiene un preacuerdo firmado. Pero también le respondió a Stefano Di Carlo y compañía que en 72 horas confirmará si rompe lo charlado con los estadounidenses para sumarse a las filas del Muñeco o si emigrará hacia Fort Lauderdale. Lo único que está definido es que no seguirá en Avellaneda.

ver también Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

River inició gestiones por Romaña

Luego de cerrar la incorporación de Fausto Vera y tener acordada la llegada de Aníbal Moreno, en River no descansan y ya negocian con San Lorenzo para comprar el 50% del pase de Jhohan Romaña, marcador central del elenco de Boedo que atraviesa una fuerte crisis institucional.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber Bolavip, quien lleva las negociaciones es Mariano Barnao, la mano derecha de Marcelo Gallardo y quien en este mercado de pases comenzó a tener un rol más importante. La intención es cerrar la llegada de Romaña lo antes posible y que se sume a los trabajos en el River Camp. El Millonario buscará comprar el 50% del pase del colombiano.

¿Se va Boselli?

De concretarse la llegada de Jhohan Romaña, en River analizan dejar ir a un marcador central y el apuntado es Sebastián Boselli. Hace algunos días, Peñarol preguntó condiciones y las negociaciones todavía no avanzaron, pero no se descarta que se retomen en un futuro cercano.

River va por Santino Andino

En los últimos días, River sufrió algunas negativas en sus negociaciones por volantes ofensivos. Echeverri continuará su carrera en Europa tras rescindir su contrato con Bayer Leverkusen, Benfica no quiso negociar por Gianluca Prestianni y en Núñez decidieron ir por un futbolista que es del interés de Gallardo desde hace tiempo: Santino Andino.

Publicidad

Publicidad

Si bien Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego de tener un 2025 para el olvido, Santino Andino fue el mejor futbolista del conjunto mendocino. A sus 20 años demostró su fútbol, pero también su personalidad y eso despertó el interés de varios de los clubes más importantes del país.

River decidió ir a la carga por él y ya negocian con Godoy Cruz. La cotización de mercado es de 5 millones de dólares por el 100% de su pase, según informa el sitio especializado Transfermarkt. La intención del futbolista es que se concrete el pase y hará lo posible para que eso suceda, por lo que hay buenas expectativas en Núñez.