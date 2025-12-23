Nacional de Uruguay quiere a un defensor de Boca para jugar la Copa Libertadores

En el inicio del mercado de pases, la dirigencia de Boca comandada por Juan Román Riquelme, se encuentra trabajando en la llegada de los primeros refuerzos, así como también definen el futuro de futbolistas que deberán regresar de sus distintos préstamos.

Renzo Giampaoli, el defensor central que se destacó en Gimnasia de La Plata, con quien llegó a la semifinal del Torneo Clausura, es uno de los jugadores que tiene que volver al Xeneize, aunque todo indica que no seguirá en el club, debido a que es deseado por un gigante de Sudamérica.

Es que, según lo informado por el periodista Germán García Grova, Nacional de Uruguay, equipo que viene de ser campeón en su país y que jugará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, en la que será cabeza de serie de su grupo, está interesado en ficharlo.

A partir del 1° de enero, el defensor central de 25 años deberá regresar a Boca y allí evaluará su futuro. Gimnasia, que lo tuvo en la última temporada, quiere renovar el préstamo para la próxima temporada, ya que es uno de los deseos del entrenador Fernando Zaniratto.

Renzo Giampaoli en Gimnasia de La Plata. (@renzogiampaoli_).

Así las cosas, en los próximos días el elenco uruguayo podría realizar una oferta formal para quedarse con el defensor. Por el momento se desconoce la postura de Boca, debido a que ante los pocos centrales en el plantel, podrían considerarlo como una opción para Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal.

Cabe destacar que Giampaoli ya conoce el fútbol uruguayo y en caso de ir a Nacional será su segunda temporada allí. En la temporada 2024 jugó con Defensor Sporting, en donde tuvo un buen rendimiento y logró dos títulos nacionales siendo una pieza clave en el equipo titular.

Los números de Renzo Giampaoli en Gimnasia

En la última temporada con el elenco platense, el defensor central disputó un total de 25 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1703 minutos en cancha.

En síntesis

Renzo Giampaoli debe regresar a Boca el 1 de enero tras su préstamo.

debe regresar a el 1 de enero tras su préstamo. Nacional de Uruguay tiene interés en fichar al defensor central de 25 años .

tiene interés en fichar al defensor central de . El futbolista disputó 25 partidos y sumó 1703 minutos con Gimnasia de La Plata.

