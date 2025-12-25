Al igual que Boca, Nacional y Peñarol también buscan refuerzos pensando en la Copa Libertadores 2026. Los dos gigantes de Uruguay quieren ser protagonistas de la próxima edición del certamen continental y ambos van por Brian Aguirre, uno de los futbolistas con poco rodaje en el Xeneize.

De acuerdo a lo informado por Planeta Boca Juniors, tanto el Bolso como el Manya quieren contar con el extremo de 22 años en la próxima temporada. Con su escasa continuidad en el equipo de la Ribera, confían en que la directiva del club argentino facilite su salida.

Desde su arribo a mediados de 2024, Brian Aguirre disputó 37 partidos con la camiseta de Boca, con apenas 1.840 minutos en cancha. Su saldo es de 4 goles y 4 asistencias. Si bien llegó a acumular 9 partidos seguidos como titular en el Clausura, en la recta final del año jugó solo 11 minutos de 630 posibles.

Cabe recordar que Boca le compró a Newell’s el pase de Brian Aguirre en 4,6 millones de dólares, siendo una de las compras más caras de la gestión de Juan Román Riquelme. Ahora, el Xeneize tendrá tres caminos: apostar a su explosión futbolística en el club, prestarlo para que se revalorice en otro lado o venderlo por menos dinero.

La llegada de Hinestroza, ¿una puerta de salida para Brian Aguirre?

La salida de Aguirre del equipo titular coincidió con la levantada de Exequiel Zeballos, que tuvo un gran sprint final y terminó convirtiéndose en un futbolista clave para Claudio Úbeda y compañía. Como si fuera poco, al ex-Newell’s se le podría sumar otro competidor en el puesto.

Boca negocia con Atlético Nacional de Medellín para comprar a Marino Hinestroza, un extremo de la Selección Colombia que llegará para pelear un puesto como titular. Esto podría complicar aún más el panorama para Aguirre en sus aspiraciones de jugar en el Xeneize.

Nacional también quiere a Giampaoli

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, Nacional también está interesado en Renzo Giampaoli, defensor de Boca que jugó la última temporada cedido en Gimnasia. Sin lugar en el Xeneize, el Bolso hará una oferta para llevarse al central. El Lobo, por su parte, busca retenerlo tras la buena versión que mostró en 2025.

