Boca Juniors

Jugó en Europa, regresa a Boca y su futuro estaría en manos de Gimnasia y Nacional

Luego de su paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata, el defensor retorna a Boca. Pero su futuro está completamente en duda.

Por Julián Mazzara

Renzo Giampaoli enfrentando a River con Gimnasia.
Mientras en el mundo Boca están llevando adelante las negociaciones para sumar a Miguel Borja, los dirigentes siguen analizando el mercado de pases, ya que desean jerarquizar al plantel que, por el momento, dirige Claudio Úbeda. Pero también deben resolver qué ocurrirá con algunos futbolistas que retornan de sus respectivos préstamos.

Uno de los casos es el de Renzo Giampaoli, quien estuvo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde tuvo buenas actuaciones y, por cómo se está moviendo el Xeneize, no encontraría lugar para desempeñarse en la zaga central. De hecho, desde el Lobo quieren retener al ex jugador de Rosenborg BK, equipo de la Primera División de Noruega.

Según pudo saber BOLAVIP, la idea de Carlos Anacleto, el presidente del Basurero, es poder extender la cesión del zaguero que también pasó por Quilmes y Defensor Sporting, de Uruguay. Pero no es el único equipo que quiere al futbolista de 25 años.

Otro de los interesados es Nacional, de Uruguay, que en 2026 buscará romper con la sequía de 37 años sin poder conquistar la Copa Libertadores. De todas maneras, los directivos del Bolso todavía no hicieron ninguna propuesta formal, y a este medio le comunicaron que Giampaoli está a la espera de la postura que adopte Boca.

Renzo Giampaoli enfrentando a Estudiantes con Gimnasia. (Getty Images)

El contrato de Renzo Giampaoli en Boca

En mayo de 2024, Renzo Giampaoli se refirió a la posibilidad de regresar a Boca, una vez que culminara su préstamo en Defensor Sporting. “Es lo que todos queremos, después a fin de año se verá. Si está la posibilidad de quedarme sería algo muy lindo y si no, saldré a buscar minutos”, indicó.

Tras cerrar el fichaje de Hinestroza, Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

La ambigua sentencia de Daniel Osvaldo sobre si Boca debe incorporar a Paulo Dybala y Miguel Borja

Respecto a su mayor anhelo, el zaguero nacido en Bombal, que tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027, sostuvo: “Soy hincha y mi familia también. Me queda el sueño de jugar en La Bombonera y que estén mis viejos en la tribuna”.

DATOS CLAVES

  • Boca negocia actualmente la incorporación de Miguel Borja para jerarquizar el plantel de Claudio Úbeda.
  • El presidente Carlos Anacleto busca extender el préstamo del defensor Renzo Giampaoli en Gimnasia.
  • Nacional de Uruguay también tiene interés en Giampaoli, de 25 años, aunque no presentó oferta formal.
