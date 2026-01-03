Promesas incumplidas, traición y polémica: Maxi Silvera se fue mal de Peñarol y fichó por Nacional

En un mercado de pases donde se habló de un posible arribo de Miguel Borja a Boca y de Sebastián Villa a River, en Uruguay se cerró un polémico pase de un jugador de Peñarol a Nacional. Maximiliano Silvera, delantero del Carbonero hasta hace apenas unos días, se cruzó de vereda para convertirse en nuevo refuerzo del Bolso. El futbolista llegó libre tras una polémica salida del Manya, sin renovar su contrato.

El atacante pegó el portazo en el conjunto aurinegro enfrentado con la dirigencia, alegando públicamente que el club no cumplió con las promesas de mejora salarial pactadas desde principios de 2025. Días después de anunciar su salida, Nacional aprovechó y lo cerró gratis.

Desde lo estrictamente deportivo, Peñarol pierde a una carta de gol para la Copa Libertadores. Silvera cerró su ciclo en el club con 96 partidos jugados, 30 goles y 13 asistencias. Además, consiguió dos títulos en la institución: el Campeonato Uruguayo 2024 y la Copa de Uruguay 2025.

El descargo de Silvera

El 11 de diciembre de 2025, cuando anunció su salida, el delantero explicó en un comunicado que la directiva le había prometido un aumento salarial que nunca se cumplió. De todas formas, al momento de realizar ese posteo, todavía no se sabía que iba a terminar en el histórico rival de Peñarol.

“Mis ganas de renovar estuvieron presentes durante todo el año, sumado a la insistencia del Director Técnico de contar conmigo para el proyecto de 2026. Sin embargo, no obtuve respuestas favorables de parte de las autoridades“, expresó el futbolista.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento, Boca: tras el intento por Taty Castellanos, Flamengo busca un refuerzo de 30 millones para retener la Copa Libertadores

Enojo en Peñarol por la llegada de Silvera a Nacional

Además del enojo de los hinchas, que lo acusan de traidor, el vestuario de Peñarol también sintió el golpe por la decisión de Silvera. Emanuel Gularte, defensor del Manya, soltó un contundente mensaje en las redes sociales dirigido para el delantero.

“Jugar en Peñarol no tiene precio, tiene valor. Esto es Peñarol“, escribió uno de los referentes del plantel del Carbonero, dejando en evidencia su fastidio por la decisión de su ahora ex compañero.

Publicidad

Publicidad

La Libertadores le dio la bienvenida a Maxi Silvera

Por su parte, la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores no tardó en anunciar la noticia. Con un tuit, oficializó ante el continente que el delantero seguirá jugando el máximo torneo, pero esta vez, defendiendo la camiseta del rival de toda la vida.

DATOS CLAVE

Maximiliano Silvera fichó como jugador libre por Nacional tras no renovar con Peñarol .

fichó como jugador libre por tras no renovar con . El delantero registró 30 goles y 13 asistencias en 96 partidos con el Carbonero.

y en con el Carbonero. Silvera ganó el Campeonato Uruguayo 2024 y la Copa de Uruguay 2025 con Peñarol.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras ser rechazado por Banfield, el futuro de Ricardo Centurión estaría en Sudamérica