River Plate

Mientras Armani está lesionado, River le mandó un mensaje a Bono antes que juegue la final de la Copa Africana con Marruecos: “Legendario”

En el Millonario presumieron de la simpatía del arquero marroquí que puede coronarse campeón con su selección este domingo.

Por Juan Ignacio Portiglia

El arquero fue clave en la definición por penales de las semifinales ante Nigeria.
El arquero fue clave en la definición por penales de las semifinales ante Nigeria.

River hizo un guiño a Yassine Baounou justo cuando Franco Armani está recuperándose de una lesión. El arquero que se confesó hincha del Millonario disputará este domingo la final de la Copa Africana de Naciones con la Selección de Marruecos ante Senegal y en Núñez no quisieron quedarse con las ganas de reconocerlo.

“Arquero legendario de la Selección de Marruecos. Finalista de la Copa Africana de Naciones. Gran fanático de River Plate. Señoras y señores, Yassine Bounou”, destacaron desde la cuenta de X Global del Millonario, compartiendo un video de la gran actuación de Bono en la definición por penales de las semifinales ante Nigeria.

En 2023, cuando se le buscaba reemplazante o cuanto menos competencia a Franco Armani, en River se ilusionaron con la posibilidad de lanzarse en busca del marroquí, quien había confirmado su desvinculación del Sevilla. Sin embargo, este decidió aceptar la propuesta concreta de Al Hilal, equipo saudí con el que está disputando su tercera temporada y con el que participó del Mundial de Clubes en Estados Unidos el año pasado.

Tweet placeholder

En este 2026, incluso después de confirmarse la lesión de Franco Armani y más allá de la salida de Jeremías Ledesma rumbo a Rosario Central, en El Millonario decidieron no ir en busca de otro arquero en el mercado de pases. Con Ezequiel Centurión, que regresó de su préstamo desde Independiente Rivadavia de Mendoza, también lesionado es Santiago Beltrán quien está teniendo la chance de mostrarse a los ojos de Marcelo Gallardo en los partidos de pretemporada.

Bono tiene 34 años y contrato con Al Hilal hasta mediados de 2028, por lo que cada vez queda más acotada la posibilidad de que algún día pueda cumplir el sueño de defender el arco de River, club al que admira desde niño, cuando disfrutaba de ver en acción a Ariel Ortega.

Mientras volvieron algunas críticas para Armani, Bono se refirió nuevamente a su posible llegada a River: “Es un sueño que tengo”

Fue a mediados del año pasado que el marroquí se refirió a la posibilidad de recalar en el fútbol argentino, justo después de lucirse ante Real Madrid en el Mundial de Clubes. Yo siento que tengo familia en Argentina, en River. El fútbol siempre son circunstancias. A veces las cosas se dan y otras veces no, depende también de contratos. No es tan sencillo, y depende mucho de los lugares. Arquero siempre hay uno y no es fácil que se dé la oportunidad”, fueron sus palabras en aquel momento.

¿Cuándo juega Bono la final de la Copa Africana?

La final de la Copa Africana de Naciones entre las selecciones de Marruecos y Senegal está programada para este domingo 18 de enero desde las 16.00 en hora de Argentina. El encuentro se celebrará en el estadio Prince Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat.

