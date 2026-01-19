Es tendencia:
RANKING FIFA

A 5 meses del Mundial 2026, se actualizó el Ranking FIFA: el nuevo integrante del Top 10 y los gigantes que cayeron

La Copa Africana de Naciones impulsó importantes movimientos en el escalafón y varias potencias bajaron posiciones.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
Estados Unidos, México y Canadá se preparan para albergar una nueva cita del Mundial 2026. A partir del 11 de junio, las mejores 48 selecciones del planeta se medirán entre sí por el trofeo más preciado del fútbol, hoy en manos de Argentina tras su hazaña en Qatar 2022.

En estos últimos meses hasta la inauguración de la cita, los equipos podrán sumar rodaje en las ventanas FIFA. Sin embargo, los conjuntos africanos tuvieron la oportunidad de sumar minutos en cancha nada menos que en un certamen oficial, con consagración para Senegal.

El equipo liderado por Sadio Mané se impuso ante Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones este domingo. La participación de estas dos selecciones en el partido definitorio impulsó importantes cambios al Ranking FIFA, incluyendo el Top 10.

Es que, según la última actualización, Marruecos escaló tres puestos: desde el 11° hasta el 8°. Así, el combinado del norte de África, uno de los candidatos a hacer un buen papel en el Mundial 2026, se mete en el Top 10 de selecciones.

Por su parte, Senegal, que celebró este domingo, subió 7 posiciones tras su celebración en tiempo extra. Así, los de Pape Thiaw se ubican ahora en el 12° puesto, muy cerca de los 10 primeros lugares.

Las potencias que bajaron en el Ranking FIFA

La escalada de Marruecos perjudicó principalmente a los equipos que ocupaban los últimos lugares en el Top 10. De esta manera, Bélgica y Alemania bajaron al 9° y 10° lugar, respectivamente, mientras que Croacia fue desplazado hasta el 11° puesto.

DATOS CLAVE

  • Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones liderado por Sadio Mané.
  • Marruecos escaló al 8° puesto del Ranking FIFA e ingresó al Top 10.
  • Croacia fue desplazado al 11° lugar, saliendo de los diez mejores del ranking.
