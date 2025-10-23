Mientras volvieron algunas críticas para Armani, Bono se refirió nuevamente a su posible llegada a River: “Es un sueño que tengo”

Por el rendimiento del equipo en los últimos partidos, sumado al suyo individualmente, Franco Armani volvió a estar en el foco de las críticas de los hinchas, quienes se encuentran molestos por el presente que está viviendo River en el Torneo Clausura.

En medio de estas críticas para con el golero y capitán del Millonario, Yassine Bounou, el arquero marroquí que se destaca en Al Hilal de Arabia Saudita, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde reafirmó sus ganas de jugar en el club, aunque aseguró que es difícil ya que está el ‘Pulpo’.

“Ojalá. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo porque tengo un cariño muy grande al fútbol argentino y a Argentina en general. De verdad es algo que no se puede planear, porque no es fácil”, inició el ex Sevilla, quien tiene contrato con el club árabe hasta mediados de 2028.

Y explicó por qué es difícil su llegada a River: “Siempre cuando estás en un lugar y tenés la oportunidad de competir, no es fácil decidir, sabiendo que en Argentina no es fácil entrar también porque los equipos tienen a sus arqueros. Son situaciones que se tienen que dar, pero siempre que hablo con gente de Argentina hay buena onda y ese cariño que hace que quiera jugar en el fútbol argentino”.

Bono lamentó la eliminación de River en la Copa Libertadores

Por otro lado, el arquero marroquí se refirió al presente futbolístico del club de Núñez y lamentó que haya quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores a manos de Palmeiras. “Cuando puedo lo sigo. La verdad que fue una lástima lo de la Libertadores, pero sabemos que no es fácil porque los brasileños son muy competitivos, tienen jugadores de alto nivel”, soltó.

“Creo que River está ahí cada año y lo veo como un club estable. Puede salir campeón, como no, pero siempre está ahí y eso en el fútbol de ahora no es fácil, porque los clubes hacen tres años buenos y después entran en problemas. A River no lo veo así, tiene estabilidad en todos los sentidos y cuando pueda salir campeón, saldrá”, sumó, respecto al momento que vive el club.

