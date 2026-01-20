Es tendencia:
Hervé Renard destrozó a Brahim Diaz tras fallar el penal en Marruecos vs. Senegal: “Es una falta respeto para el país”

El entrenador de Arabia Saudita, que hizo historia en Qatar 2022 al derrotar a Argentina, no tuvo piedad con el futbolista de Real Madrid.

Por Julián Mazzara

El llanto desconsolado de Brahim Díaz tras perder la final de la Copa Africana de Naciones.
El último domingo, en el Prince Moulay Abdellah Stadium, ubicado en la ciudad marroquí de Rabat, se llevó a cabo la final de la Copa Africana de Naciones, donde Senegal derrotó por 1-0 a Marruecos por el gol de Pape Gueye. Pero cuando el partido se esfumaba, Brahim Díaz falló el penal decisivo.

Las críticas de los hinchas marroquíes que salían del estadio, como así también por medio de las redes sociales, se hicieron presentes. Por eso mismo, el jugador de Real Madrid realizó un posteo solicitando disculpas. Si bien el dolor entre los fanáticos perdurará por muchísimo tiempo, para agregarle más sal a la herida, el francés Hervé Renard, que dirigió a Los Leones del Atlas entre 2016 y 2019, analizó lo ocurrido.

Sin pelos en la lengua, el actual entrenador de Arabia Saudita, que tuvo el mismo rol en Qatar 2022 y donde derrotó a Argentina en la primera fecha de la fase de grupos, Renard disparó contra el 10: “Es una falta de respeto para todo un país y para todo un pueblo que lleva 50 años persiguiendo el título”, exclamó en plena conferencia de prensa.

“Está permitido fallar un penal, pero en una situación como esta soy categórico y no tengo tolerancia”, amplió. Y luego recordó un hecho que le tocó dirigiendo a Los Halcones Verdes: “Experimenté lo mismo en la Copa Árabe contra Marruecos. Uno de mis jugadores, Abdullah Al-Hamdan, falló por completo su Panenka. Le pedí que me acompañara a la rueda de prensa posterior y que se disculpara“, recordó.

Antes de finalizar con su discurso, el francés de 57 años fue tajante: “Si eso hubiera ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, podría haber perdido la cabeza“.

Hervé Renard, el entrenador de Arabia Saudita. (IMAGO)

El pedido de disculpas de Brahim Díaz

ver también

ver también

Después de haber sido el protagonista y, en gran parte, responsable de que Marruecos no haya ganado la final, rompió el silencio. “Me duele el alma. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo“, confesó Brahim Díaz en sus cuentas personales. “Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón“, escribió también.

En un sentido posteo que emitió a través de sus redes sociales, el jugador de Real Madrid se mostró a corazón abierto en medio de una lluvia de críticas e insultos contra él. “Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo“, reconoció para los que le dejaron muestras de cariño en este momento.

Pocos segundos más tarde, el talentoso volante creativo continuó: “Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré“. No conforme con eso, se tomó unos segundos para hacer una pequeña aclaración. “No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo“, advirtió Brahim que ya comienza a dejar atrás el episodio.

Para culminar con su escrito en su cuenta personal de X (ex Twitter), Díaz puso el foco en el futuro inmediato de su carrera y en la relación con Marruecos. “Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí“, expresó en el discurso que publicó junto a una imagen que deja en evidencia su primera reacción al errar el penal.

DATOS CLAVES

  • Senegal derrotó 1-0 a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.
  • Brahim Díaz falló el penal decisivo cuando el partido finalizaba en Rabat.
  • Hervé Renard calificó el error como una falta de respeto hacia el pueblo marroquí.
