Mundial 2026

La Selección de Marruecos se quedaría sin entrenador a cuatro meses del Mundial 2026

Walid Regragui presentó su dimisión a la Federación, luego de caer en la final de la Copa Africana de Naciones.

Por Germán Celsan

Walid Regragui ofreció su renuncia a la Selección de Marruecos

Restan apenas 125 días para que el Mundial 2026 se ponga en marcha en el Estadio Azteca, definitivamente no es el mejor momento para estar haciendo cambios bruscos, y menos aún en una selección como la de Marruecos, que fue semifinalista de Qatar 2022 y subcampeona africana. Pero eso es lo que está atravesando el seleccionado en estos momentos.

De acuerdo a la información de Footmercato, Walid Regragui, el seleccionador que lideró a Marruecos a todos estos logros históricos, presentó su dimisión ante la Federación marroquí. El motivo detrás de esta decisión sería la decepción tras caer en la final de la Copa Africana de Naciones, en su casa, ante Senegal.

Senegal le ganó la final de la Copa Africana a Marruecos en su propia casa.

Aquella final fue muy particular; Marruecos pudo haberla ganado en el último minuto del tiempo regular con un penal que Brahim Díaz falló, y luego el seleccionado cayó en los penales ante el combinado liderado por Sadio Mané, siendo incapaz de conquistar la Copa Africana, título que sólo ganaron una vez, en 1976.

La Federación de Marruecos aún no aceptó la renuncia y el Mundial 2026 se acerca

En cualquier caso, Walid Regragui hizo su balance y a pesar de ser considerado largamente el mejor entrenador en la historia de la Selección de Marruecos, presentó su dimisión ante la Federación. De momento, la misma no fue aceptada, y la Real Federación Marroquí de Fútbol deberá pensarselo bien antes antes de decidir qué hacer.

Regragui presentó su renuncia, pero la Federación aún no la ha aceptado.

Marruecos integra el Grupo C del Mundial 2026, donde enfrentará a Haití, Escocia y la pentacampeona, Brasil. Y si bien es una de las esperanzas de África en la Copa del Mundo, un cambio tan drástico a tan poco tiempo de la competencia puede ser un golpe duro.

Los Grupos del Mundial 2026.

En síntesis

  • Walid Regragui presentó su dimisión como seleccionador de Marruecos tras perder ante Senegal.
  • El Mundial 2026 iniciará en el Estadio Azteca en solo 125 días.
  • Marruecos integra el Grupo C junto a Haití, Escocia y la selección de Brasil.
