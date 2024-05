River no aprendió de las experiencias del pasado y sufrió una inesperada eliminación ante Temperley en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Claro está que apostó a resolver el partido en el tiempo de juego reglamentario, pero una vez en los penales, volvió a faltar preparación en una materia que el equipo tiene pendiente.

El propio Milton Casco, encargado de asumir la palabra ante la decisión de Martín Demichelis de retirarse sin hacer declaraciones del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se encargó de reconocer que, una vez más, el plantel del Millonario no entrenó penales en la previa del partido de eliminación directa.

“De vez en cuando los chicos se ponen a patear, pero en la semana no se practicaron penales específicamente para este partido”, expresó el defensor al ser consultado sobre la preparación específica para una nueva definición desde los doce pasos en que River quedó a deber. Además, contó cómo se decidió quiénes iban a ser los ejecutantes en la tanda: “Ya estaba todo hablado más o menos, fue como iban saliendo los chicos”.

Los hinchas de River no recibieron bien la confesión de Casco y no fueron pocos los que expresaron en las redes sociales su desacuerdo con la bajada del cuerpo técnico de no entrenar penales. “Siguen pensando que los penales son una lotería. Así nos va”, sentenció uno. “Nunca se tomaron en serio los penales. No es cuestión de suerte. Es estudiar jugadores y arqueros. Es hora que empiecen a darle importancia”, acotó otro. “Si no querían entrenar penales, por lo menos no hubieran jugado al trotecito”, se quejó un tercero.

Esequiel Barco fue uno de los futbolistas de River que falló en la definición por penales.

La arenga de Demichelis que también generó polémica

Por si el fastidio de los hinchas de River no fuese mayúsculo ya por la temprana e inesperada eliminación de la Copa Argentina, la arenga de Martín Demichelis a sus jugadores antes de la definición por penales generó incluso mayor malestar. “¡Con convicción! ¡Escuchen! Vamos a hablar. Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento. ¡No de preocupación! Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente… Olvídense de todo“, les dijo.

El análisis futbolístico de Casco

Más allá de ofrecer disculpas a los hinchas en nombre del grupo, Milton Casco hizo un primer análisis del desarrollo del encuentro que decretó la eliminación de River en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. “Creo que Temperley se paró bien en la cancha, nos cortó los circuitos de juego, no pudimos fluir como lo hacemos siempre y bueno, se encontraron con ese gol al final que les dio la oportunidad de llegar a los penales”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Creo que nosotros manejamos la pelota mucho tiempo, pero por ahí no encontramos los espacios a las espaldas de ellos, que es lo que por ahí suele hacer River y creo que eso es lo que nos faltó un poco”.