River Plate no comenzó de la mejor manera su andar en la actual edición de la Copa Libertadores de América. Es que, al cabo de sus tres primeros partidos, el Millonario cosecha dos caídas -1-3 vs. The Strongest y 1-5 vs. Fluminense- y una victoria -4-2 vs. Sporting Cristal-.

Como consecuencia de ello, los dirigidos por Martin Demichelis quedaron casi sin margen de error. Y, este jueves, por la cuarta fecha de la fase de grupos de dicho certamen continental, tendrán una prueba absolutamente fundamental contra Sporting Cristal, en Perú.

Sin embargo, lo cierto es que las estadísticas de River jugando en Lima ante equipos peruanos es completamente positiva e invita a ilusionarse. Es que, desde la Copa Libertadores 1966, el Millonario acumuló siete victorias, cuatro empates y tres derrotas en 14 presentaciones.

Las únicas caídas de River jugando en la capital peruana ante combinados de dicho país se produjeron justamente ante Sporting Cristal -1-2 en la Copa Libertadores 1996- y frente a Universidad San Martín de Porres -0-2 en la Copa Libertadores 2008 y 1-2 en la Copa Libertadores 2009-.

Por otro lado, el Millonario acumula nada más ni nada menos que 14 años sin perder en Lima frente a equipos peruanos, con dos victorias -6-0 vs. Deportivo Binacional en 2020 y 1-0 vs. Alianza Lima en 2022- y un empate -1-1 vs. Alianza Lima en 2019-.